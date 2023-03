Fla-Flu: onde assistir ao jogo do Flamengo x Fluminense hoje (08/03/23)

Dia de clássico carioca entre Flamengo x Fluminense, que entram em campo nesta quarta-feira, com início marcado para às 21h10 (Horário de Brasília), no Maracanã. No jogo de hoje, quem vencer é o campeão da Taça Guanabara 2023. Para não perder nenhum detalhe desse jogão, fique de olho na transmissão e escalacão do FLA-FLU.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Fluminense hoje tem transmissão na BAND, BandSports e no site da BAND ao vivo nesta quarta-feira para todo o Brasil. O torcedor pode assistir na TV aberta, no canal pago e também de graça na internet.

Para todos os estados do país, a decisão da Taça Guanabara nesta quarta-feira será exibido na BAND, canal disponível na TV aberta. A emissora não divulgou a equipe de transmissão da partida. É só sintonizar e curtir as emoções do clássico Fla-Flu.

Outra opção é assistir no BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. Entre em contato com a operadora para adquirir o canal na programação.

Mas existe também a opção para curtir na internet. O site da BAND (www.band.uol.com.br) vai retransmite as imagens da emissora de graça no portal. É só sintonizar, cadastrar o email e a senha e dar play no vídeo da programação do canal.

Escalações de Flamengo x Fluminense

O jogo do Flamengo e Fluminense deve trazer as escalações da seguinte maneira:

Escalação do Flamengo hoje:

Santos - Goleiro;

Varela - Defensor,

David Luiz - Defensor,

Fabrício Bruno - Defensor,

Ayrton Lucas - Defensor;

Thiago Maia - Volante,

Vidal - Volante,

Gerson - Volante,

Éverton Ribeiro - Meia;

Arrascaeta - Meia,

Gabigol - Atacante,

Pedro - Atacante.

Escalação do jogo do Fluminense hoje:

Fábio - Goleiro;

Samuel Xavier - Defensor,

Nino - Defensor,

David Braz - Defensor,

Alexsander - Defensor;

André - Meia,

Martinelli - Meia,

PH Ganso - Meia;

Jhon Arias - Atacante,

Keno - Atacante,

Germán Cano - Atacante.

