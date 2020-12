Entenda o que levou mudança de nome de Gabigol na camisa

Os torcedores mais atentos devem ter percebido que Gabigol mudou seu nome, no confronto contra o Santos, no domingo (13). Ao invés do tradicional Gabriel B, na camisa do atacante estava escrito apenas Gabi. No entanto, a mudança ocorre por conta de um pedido pessoal do atleta, e nada tem haver com estratégias de marketing do Flamengo.

Reconhecido por Gabigol, o atleta não se incomoda com o apelido. Entretanto, a partir de agora, o camisa 9 Rubro-negro quer ser chamado de Gabi. Amigos mais próximos, familiares e companheiro de clube já o chamam desta maneira, assim como Jorge Jesus também chamava quando dirigiu a equipe da Gávea.

O atleta inclusive postou em suas redes sociais a mudança no nome. Por meio de postagem, Gabigol escreveu “new name”, que significa “novo nome”, mas em português.

+ Palmeiras x Libertad: saiba onde assistir e escalações do confronto

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Gabigol muda nome por desejo pessoal

De acordo com o estafe do atleta, a mudança é meramente pessoal, e tão pouco tem haver com marketing. Como Gabigol já está enraizado nos torcedores, a publicidade em torno do jogador e do Flamengo, seguem apostando na alcunha.

Autor dos dois gols do Flamengo no título da Libertadores de 2019, e então artilheiro da equipe na temporada passada, os bonecos do agora, Gabi, são sucesso entre os torcedores. Este é um dos muitos investimentos que o clube tem feito com usando a publicidade do atleta. Ídolo de várias crianças e adolescentes, Gabigol ainda conta um personagem no canal “Flamiguinhos”. O personagem de desenho animado, apelidado de “Gabigolzinho”, carrega uma plaquinha com a sua comemoração característica.

Muda-se nome, mas gols continuam

Dentro de campo, a alteração no nome de Gabigol não atrapalhou seu desempenho. No confronto contra o Santos, na 25ª rodada do Brasileirão, o camisa 9 fez dois gols de pênaltis, e chegou ao sétimo na competição nacional. O atacante é o vice artilheiro do Flamengo, atrás de Pedro, então com 10 tentos.

Na próxima rodada, o Rubro Negro enfrenta o Bahia, no Maracanã, às 18h15 do domingo (20)