Palmeiras x Libertad: saiba onde assistir e escalações do confronto

O Palmeiras faz nesta terça-feira (15), sua partida mais decisiva na temporada até então. Logo depois de empatar em 1 a 1 com o Libertad, na partida de ida das quartas de final da Libertadores, o Verdão recebe os paraguaios, no Allianz Parque, às 21h30. Saiba onde assistir e escalações de Palmeiras x Libertad.

Para se classificar, o time de Abel Ferreira precisa vencer, ou empatar em 0 a 0. Empate por 1 a 1, leva a partida para os pênaltis. No entanto, empate por 2 a 2 a diante, classifica a equipe do Libertad.

Palmeiras vive bom momento na temporada

Desde Andrey Lopes, técnico interino, o Palmeiras soma oito jogos em casa, com 100% de aproveitamento. No entanto, o que chama a atenção, é que nesses oito compromissos, o Verdão somou 25 gols, e não sofreu nenhum. A média de gols por partida, em casa desde então, é 3,1.

Somando toda a temporada, o Alviverde tem o segundo melhor aproveitamento da Série A como mandante: 75,3%. À frente, fica apenas o Atlético-MG, com 77,7%.

Onde assistir Palmeiras x Libertad na Libertadores?

O torcedor poderá assistir o confronto entre Palmeiras x Libertad tanto na TV aberta, quanto na fechada. As emissoras SBT e Fox Sports exibem o duelo, que definirá o primeiro semifinalista da Libertadores.

Escalações de Palmeiras x Libertad

Palmeiras:

GOL – Weverton;

DEF – Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña;

MEI – Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga;

ATA – Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rony.

Libertad:

GOL – Martín Silva;

DEF – Ramírez, Viera, Adorno e Píris;

MEI – Cáceres, Bareiro, Mejía e Espinoza;

ATA – Ferreira e Cardozo.

Verdão segue vivo em todas competições

Em disputa pela vaga na semifinal da Libertadores, o Palmeiras já está garantido na mesma fase, mas da Copa do Brasil, e fecha o G-4 do Campeonato Brasileiro, na quarta posição.

Na última rodada do Brasileirão, a equipe inclusive chegou a poupar alguns titulares, mas mesmo assim conseguiu uma vitória tranquila. Jogando em casa, o time de Ferreira aplicou 3 a 0 diante do Bahia e se manteve na disputa do Brasileirão.

Na escalação do Palmeiras para enfrentar o Libertad, os desfalques serão então Felipe Melo, Patrick de Paula, Wesley, Luiz Adriano e Luan, ambos lesionados.

Outros jogos da Libertadores

Nesta terça-feira (15), apenas o confronto entre Palmeiras x Libertad ocorre pela Libertadores. No entanto, amanhã (16) mais um semifinalista será definido. Santos e Grêmio se enfrentam às 19h15, na Vila Belmiro, e quem avançar, enfrentará na próxima fase o vencedor de Boca x Racing, que farão o primeiro jogo das quartas nesta quarta-feira (16), às 21h30.

Do outro lado da chave, Nacional e River Plate se enfrentam na quinta (17), no Paraguai, com vantagem dos argentinos que venceram o jogo de ida por 2 a 0. Quem avançar, pega o vencedor de Palmeiras x Libertad.