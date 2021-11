Tottenham x Vitesse: onde assistir, horário e escalações hoje (04/11)

As equipes de Tottenham x Vitesse se enfrentam nesta quinta-feira, 04/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada no grupo G da Conference League no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Tottenham x Vitesse hoje ao vivo? O confronto entre Tottenham e Vitesse terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida a partir das 17h (horário de Brasília).

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Tottenham x Vitesse

O elenco do Vitesse surpreendeu na rodada passada ao vencer os ingleses em casa. Porém, o elenco contará com novo comando nesta quinta, o que pode animar os jogadores e até mesmo a torcida em casa para ganhar o confronto que promete ser equilibrado do começo ao fim.

Tottenham : Lloris (Gollini); Davies, Tanganga, Rodon, Sánchez; Lo Celso, Winks; Dele Alli, Gil, Bergwjin; Scarlett

: Lloris (Gollini); Davies, Tanganga, Rodon, Sánchez; Lo Celso, Winks; Dele Alli, Gil, Bergwjin; Scarlett Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Darfalou, Openda, Frederiksen

Principais informações sobre o jogo de hoje

Se quiser chegar até a próxima fase da Conference League, torneio criado pela UEFA para dar chance para equipes menores do continente, precisa vencer o confronto desta quinta-feira e seguir pontuando até a última rodada. Por fim, com novo comandante e a força do público, espera trazer aos torcedores os pontos.

Enquanto isso, o Vitesse conseguiu derrotar os ingleses na rodada passada por 1 a 0 jogando em casa. Agora, será a vez de visitar o elenco do Tottenham. Em segundo lugar com 6 pontos, tem a vantagem contra o seu adversário e, por isso, deve colocar pressão total para ganhar o jogo seja como for.

