Transmissão Atlético GO x Nacional ao vivo na TV e horário hoje (9/8)

No primeiro jogo, Atlético venceu o Nacional do Uruguai por 1 a 0; quem vencer está classificado para a semifinal

Em clima de decisão, o torcedor quer saber onde vai passar a transmissão Atlético GO x Nacional ao vivo pela partida de volta nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogando no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, as equipes disputam nesta terça-feira, 9 de agosto, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

O Atlético venceu o primeiro jogo por 1 a 0, precisando apenas de um empate para se garantir na próxima fase.

Onde assistir transmissão Atlético GO x Nacional ao vivo

O jogo do Atlético GO x Nacional hoje terá transmissão da Conmebol TV, a partir das sete e quinze da noite, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, a única maneira de acompanhar a partida nesta terça-feira é no canal da Conmebol, disponível para todo o Brasil nas operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV Go. O torcedor deve obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade.

Online, o confronto pode ser assistido nos aplicativos Now, Sky Play e no próprio DirecTV Go.

Informações do jogo do Atlético GO x Nacional hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Dario Herrera

VAR: German Delfino (ARG)

Onde assistir: Conmebol TV

Como foi o primeiro jogo de Atlético GO x Nacional?

Mesmo fora de casa, jogando no Uruguai, foi o Atlético Goianiense quem levou a melhor na partida de ida, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Com gol de Luiz Fernando aos 23 minutos do primeiro tempo, o clube brasileiro garantiu a vitória por 1 x 0 na primeira partida do mata-mata. Com o resultado, basta um empate por qualquer resultado para classificar o Atlético Goianiense. Já o time uruguaio terá de vencer com dois gols ou mais na vantagem.

Lembrando que não tem gol fora de casa na competição da Conmebol.

Confira no vídeo como foi a primeira partida entre os times.

Luis Suárez vai jogar hoje?

Ao que tudo indica, o uruguaio Luis Suárez vai sim jogar hoje contra o Atlético Goianiense.

Recém contratado pelo Nacional do Uruguai, o ex-jogador do Barcelona estreou na última terça-feira contra o próprio clube brasileiro. O jogador estava no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo aos 29 minutos, no lugar de Franco Misael.

Pelo Campeonato Uruguaio, o atacante também jogou com o Nacional e, por estar saudável sem problemas, também deve aparecer na escalação de hoje.

