Transmissão do jogo do Palmeiras ao vivo: Água Santa e Palmeira jogam hoje pelo Paulistão

O Palmeiras ainda não perdeu no Campeonato Paulista. Neste domingo, 12 de fevereiro, enfrenta o Água Santa pela oitava rodada competição para manter o bom desempenho dentro de campo. A bola rola às 11h (Horário de Brasília) com o jogo do Palmeiras realizado na Arena Inamar, em Diadema.

A partida será apitada por João Vitor Gobi, com os assistentes Daniel Paulo e Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, o responsável será Adriano de Assis.

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje no Paulistão

O jogo do Palmeiras hoje no Paulistão será transmitido no Premiere, Paulistão Play e Youtube às 11h, horário de Brasília, neste domingo pela oitava rodada.

Disponível para todo o Brasil, o pay-per-view é responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Paulista. O torcedor deve desembolar valor extra na mensalidade das operadoras para comprar o pacote de canais.

A narração vai ser de Odinei Ribeiro com comentários de Alexandre Lozetti e Fabio Jr. O Premiere também está disponível em pacotes avulsos nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

Online, dá para curtir de graça no canal do Paulistão de graça no Youtube. É só sintonizar no site, pelo navegador do computador, ou nos aplicativos entre os dispositivos móveis.

Outra opção é curtir no Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol, com valores de R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

Horário : 11h (Horário de Brasília)

: 11h (Horário de Brasília) Local : Arena Inamar, em Diadema.

Local : Arena Inamar, em Diadema.
Onde assistir: Premiere, Paulistão Play e Youtube

Informações da partida

O Água Santa não perde no Campeonato Paulista desde o começo de janeiro, quando foi derrotado pelo Corinthians fora de casa. O elenco de Diadema vem de vitória em cima do Santo André, fora de casa, por 2 a 0. Com três vitórias, dois empates e duas derrotas, ocupa o segundo lugar no grupo B, com 11 pontos empatado com o São Paulo, mas em desvantagens no saldo de gols.

O Palmeiras, enquanto isso, é o único que não perdeu no Paulistão. Na rodada passada, o alviverde ganhou do Inter de Limeira, dentro de casa, por 2 a 0. É o líder do grupo D com 17 pontos, com vantagem de três pontos perante o segundo colocado, o São Bernardo, com cinco vitórias e dois empates.

Se permanecer na liderança da classificação geral e obter a melhor campanha, o elenco terá vantagem no mata-mata.

Escalações do Água Santa x Palmeiras

Luan Dias cumpre suspensão e por isso não pode entrar em campo hoje.

Provável escalação do jogo do Água Santa hoje: Ygor Vinhas; Gabriel Souza, Didi, Rodrigo Sam, Reginaldo; Lucas Henrique, Thiaguinho, Lelê; Júnior Todinho, Bruno Xavier e Bruno Mezenga.

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o goleiro Marcelo Lomba, lesionado.

Provável escalação do jogo do Palmeiras hoje: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

