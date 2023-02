O Flamengo venceu o Al Ahly neste sábado, 11 de fevereiro, pela disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes

Após 3º lugar, torcida provoca com Memes do Flamengo; veja os melhores

O Flamengo se despede do Mundial de Clubes de 2023 na terceira posição. Neste sábado, 11 de fevereiro, o time venceu o Al Ahly, do Egito, por 4 a 2 em Tanger, no Marrocos. Mesmo com o resultado, torcedores adversários seguiram provocando o time tanto pelo desempenho ruim em campo como por ter ficado apenas com o bronze.

Real Madrid e Al Hilal vão disputar a final do Mundial de Clubes também neste sábado, às 16h, horário de Brasília, em Rabat, no Marrocos.

Memes do Flamengo tomam conta da rede após terceiro lugar

Mesmo com a vitória do Flamengo e a conquista do terceiro lugar do Mundial de Clubes neste sábado, torcedores dos clubes adversários aproveitaram para provocar, zoar e brincar.

Isso porque o time chegou com confiança para ir até a final mas acabou eliminado na semifinal pelo Al Hilal. Depois, sofreu para ganhar do Ah Aly na disputa pelo terceiro lugar.

Alguns torcedores não perdoaram Vitor Pereira, treinador do Flamengo, enquanto outros relembraram o fato do Real Madrid ainda estar esperando o clube para jogar a final.

Teve até mesmo espaço para brincadeira nas redes sociais com o fato da conquista do terceiro lugar. Alguns tweets que viralizaram, inclusive, dos próprios flamenguistas. A frase "Parabéns Flamengo" tornou-se um dos assuntos mais comentados.

parabéns Flamengo, vocês foram gigantes pic.twitter.com/Zr9RppMNJR — Stella (@sstee_) February 11, 2023

PARABÉNS FLAMENGO pic.twitter.com/ghDf5cGHvs — ᶜ ʳ ᶠ EMY 🔴⚫️ (@emilyjbr) February 11, 2023

O deboche pelo terceiro lugar em cima do Ao Alho HAHAHAHAAHHAAHAHAHAHAHAHAHAHA. Vsf. https://t.co/SkNSOr45TE — layla (@laylaew_) February 11, 2023

Claro, a brincadeira com o famoso "cheirinho" não poderia faltar.

Parabéns flamengo 🏆👃🏻👏🏻😂 pic.twitter.com/f68WSFn9ep — Casado 💍 , Pai de Menina 👩🏻 (@RafaelQ1990) February 11, 2023

se protegendo do cheirinho 😭 pic.twitter.com/xJ4r4AT3lm — isa¹⁴ (@4evercrf__) February 11, 2023

Outros memes do Flamengo que apareceram nas redes sociais foram as provocações envolvendo o Real Madrid. Um vídeo do ano passado, logo após conquistar a Libertadores, mostra jogadores e membros da diretoria provocando o clube espanhol.

Real Madrid muito irreconhecível nesse 2º tempo e apesar dos desfalques de hoje, título merecidíssimo do Flamengo — wallefez | 🏆🏆🏆 (@wallefez) February 11, 2023

CHEGOU O DIA, HOJE TEM FLAMENGO X REAL MADRID! Um joga às 12h30 e outro joga às 16h. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/piYVb540xi — Trairagem (@TrairagemFC) February 11, 2023

Gente eh agora q o flamengo vai pegar o Real Madrid??pic.twitter.com/ZsIaeJxJD8 — brendacita (@beh_bre) February 11, 2023

O time carioca teve dois pênaltis a seu favor na partida. Com as marcações, torcedores brincaram com o "Varmengo". Um deles, inclusive, foi desmarcado após chegar o VAR.

Real Madrid que se cuide pq o varmengo tá chegando pic.twitter.com/0IxOSn33SP — jeff (@JeffyuriYuri) February 11, 2023

se o juiz não tivesse dado o vermelho injusto talvez o varmengo não teria conseguido a virada pic.twitter.com/D0pd98sCGs — ma (@gelinhaaa) February 11, 2023

EITA VARMENGO... Só no apito!!! pic.twitter.com/eAcu2SSxbO — Ed Pépe (@EdmilsonPepe) February 11, 2023

Próximo jogo do Flamengo

Com o fim dos compromissos no Mundial de Clubes, o Rubro-Negro volta para o Brasil.

Na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, vai enfrentar o Volta Redonda às 21h10 (Horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Carioca no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

Pela competição estadual do Rio de Janeiro, o Fla está em primeiro lugar com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias e dois empates.

A transmissão será na TV Band e BandSports, para todos os estados do Brasil ao vivo.

