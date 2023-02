Com gols de Vini Jr, Real Madrid é campeão Mundial de Clubes 2023

Real Madrid e Al Hilal disputaram a final do Mundial de Clubes 2023 Marrocos; este é o oitavo título do clube espanhol

O Real Madrid é o campeão do Mundial de Clubes 2023! Rabat, no Marrocos, foi o palco da vitória do elenco espanhol diante do Al Hilal por 5 a 3 neste sábado, 11 de fevereiro. Este é o oitavo título do clube de Madrid, o maior campeão mundial de todos os tempos. Confira como foi a partida e assista aos gols.

O Real Madrid tem oito mundiais, conquistados nos anos de 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022.

O elenco espanhol é o maior campeão de todos os tempo. A primeira vez que levantou o caneco foi em 1960, quando derrotou o Peñarol, do Uruguai, na decisão. Naquela época, a competição era chamada de Copa Intercontinental e não era organizada pela FIFA.

Depois, o Real passou a dominar o torneio nos anos de 2014, 2016, 2017, 2018 e agora 2022.

Como foi a final do Mundial de Clubes 2023?

Oito vezes campeão do mundo. Este é o feito que o Real Madrid conquistou neste sábado pela final do Mundial de Clubes da FIFA.

O time espanhol é o maior vencedor do torneio. Levantou o troféu nos anos de 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e agora também em 2022. Este ano o elenco venceu o Al Ahly na semifinal e, na decisão, derrotou o Al Hilal em Rabat, no Marrocos.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES

Pressão total do Real Madrid no primeiro tempo. Benzema teve a primeira boa chance do clube espanhol aos 8 minutos, mas se enrolou na área até assistir o bandeirinha marcar o impedimento. Com a pressão, não demorou para o time de Carlo Ancelotti, que vem sendo cotado para assumir a Seleção Brasileira, abrir o placar.

Em passe açucarado de Benzema, Vini encheu o pé e com muita confiança acertou em cheio as redes do goleiro Al-Mayouf aos 12 minutos.

Assista ao gol do Real Madrid.

VINICIUS JÚNIOR FAZ O PRIMEIRO GOL DA FINAL DO MUNDIAL 🇧🇷🔥pic.twitter.com/t4CY572lQi — Portal Vinicius Júnior 🇧🇷 (@ViniBrasiI) February 11, 2023

O Al Hilal respondeu com chute de Vietto na entrada da área, mas a bola passou pertinho do gol. Na frente, o Real continuou em cima, deixando o rival com muita dificuldade em sair jogando.

Só um time pareceu jogar na final do Mundial de Clubes. Em jogada pela direita aos 17 minutos, Modric obrigou o goleiro Al-Mayouf a trabalhar em defesa difícil. No rebote, Jang desviou mas Valverde, de voleio, marcou o segundo do Real.

Assista ao gol.

GOL DE FEDERICO VALVERDE!!!! 🇺🇾🦅pic.twitter.com/GoMK8vKB6e — Football Report (@FootballReprt) February 11, 2023



Como um estalo, o Al Hilal acordou e melhorou bastante no jogo a partir dos 20 minutos. O time saudita tratou de atrapalhar os planos do adversário quando aos 25 minutos Marega, em bela jogada de contra-ataque, encheu as redes de Lunin.

Assista ao gol.

El gol de Marega ante Real Madrid para poner el 2-1 en la final del Mundial de Clubes. pic.twitter.com/Itf5rupqNq — Diario Futbolero⭐⭐⭐🇦🇷 (@DFutbolerok) February 11, 2023

O Al Hilal conseguiu finalmente equilibrar o primeiro tempo. O time conseguiu achar os espaços certos para jogar, com uma situação onde os dois apareciam no campo de ataque. Marega ainda teve uma nova chance aos 36, mas a bola foi longe do gol.

Benzema teve a última chance da primeira etapa. Em cruzamento de Valverde, o francês finalizou para fora.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES

O segundo tempo da final do Mundial de Clubes 2023 também teve shows de gols. Com oito minutos no relógio Benzema deu maior vantagem aos espanhóis ao em linda tabela de Vini e Camavinga. O atacante francês, vencedor da última Bola de Ouro, só tocou para o gol.

Assista ao gol de Benzema.

A assistência de Vinicius Júnior para o gol de Benzema. TRIVELA ABSURDA! 🔥pic.twitter.com/G84IFAgZmi — @soltaram (@paisoltaram) February 11, 2023

O Real não parou por aí. Valverde marcou o quarto gol do clube espanhol as 12. Valverde tabelou com Carvajal que, na área, acertou em cheio as redes do goleiro Al Mayouf.

Confira.

O Al Hilal conseguiu responder à altura toda a pressão total do Real. Vietto, aos 18, descontou para o elenco saudita na final do Mundial de Clubes neste sábado.

Cara a cara com o goleiro, Vietto deu apenas uma cavadinha e colocou a bola por cima de Lunin.

Assista.

Real Madrid 4-2 Alhilal_FC Gol de Vietto

⏱️ Min. 63#RealMadridAlHilalpic.twitter.com/ZgQwsRhgAL — Tendencia Futbol (@_JogaBonito_10) February 11, 2023



O quinto gol do Real Madrid saiu dos pés de Vini Júnior. O brasileiro, aos 23 minutos, aproveitou o belíssimo drible de Ceballos na área para inflar as redes dos adversários.

Confira.

O técnico Ramón Diaz optou por substituições para tornar o Al Hilal mais ofensivo. Pressão total do Real Madrid em cima dos sauditas da metade da etapa até a reta final da partida.

Rodrygo saiu do banco e conseguiu a sua primeira chance aos 31. O garoto chutou de fora da área, mas o goleiro adversário agarrou a bola. O Al Hilal, aos 33, fez o terceiro com Vietto.

Com o erro de Camavinga, Michael achou o argentino que, livre, só deu um toquinho para colocar a bola no gol.

Confira.

É GOL DO AL HILAL! Camavinga erra na saída de bola, Michael faz ótima jogada pela esquerda e toca para Vietto, que tira a marcação com um lindo drible e bate para fazer o terceiro dos árabes no jogo. Real Madrid 5x3 Al Hilal pic.twitter.com/q8fXENAwav — Tiro de Canto (@tirodicanto) February 11, 2023



Marega ainda perdeu a chance de fazer o seu terceiro a final do Mundial de Clubes. Aos 35 minutos, o atacante chutou para fora depois de Michael, ex-jogador do Flamengo, deixa-lo na cara do gol.

Depois de tantos gols marcados em sequência, o ritmo da final diminuindo entre os dois times. Tentativas de um lado e de outro, mas sem grande sucesso.

Muita troca de passes. Mesmo com os sete minutos de acréscimos, o placar não mudou. Com 5 a 3, o Real Madrid venceu a final e conquistou o título do Mundial de Clubes.

Escalação do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema e Vini Júnior.

Escalação do Al Hilal: Al Mayouf; Abdulhamid, Jang, Ali Albulayhi, Al-Dawsari; Cuellar, Kanno, Carrillo, Salem Al-Dawsari; Vietto e Marega

Quanto ganha o campeão do Mundial?

O Real Madrid vai embolsar R$ 25,5 milhões, o mesmo que US$ 5 milhões, como premiação por vencer o Mundial de Clubes da FIFA na temporada. Os jogadores também ganham o troféu e as medalhas douradas.

O vice-campeão, no caso o Al Hilal, leva para casa a quantia de R$ 20,4 milhões, além das medalhas de prata. Todos os valores são entregues pela FIFA como forma de agradecimento e recompensa por disputarem a competição.

A entidade distribui premiação em dinheiro do sétimo ao primeiro colocado, onde claramente o campeão leva o maior valor.

Confira todos os valores a seguir.

7° colocado do Mundial: R$ 2,5 milhões (US$ 500 mil)

6° colocado do Mundial: R$ 5,1 milhões (US$ 1 milhão)

5º colocado do Mundial: R$ 7,6 milhões (US$ 1,5 milhão)

4º colocado do Mundial: R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

3º lugar do Mundial: R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões)

Vice-campeão: R$ 20,4 milhões (US$ 4 milhões)

Campeão: R$ 25,5 milhões (US$ 5 milhões)

