Tucuman x Newell’s Old Boys: onde assistir e horário – 29/03

Tucuman e Newell’s Old Boys se enfrentam nesta segunda-feira (29) a partir das 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Monumental José Fierro, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Argentino. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Tucuman x Newell’s Old Boys: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Tucuman ficou no empate em 1 a 1 contra o Huracán na última quarta-feira (24) em jogo atrasado pela terceira rodada do Campeonato Argentino. Agora, entra em campo hoje com o propósito de garantir os três pontos e subir na tabela de classificação. Assim, venceu um jogo, empatou dois e perdeu três na temporada.

Enquanto isso, o Newell’s está em 12º com dois pontos. Em uma situação ruim, o time visitante precisa vencer para, assim, somar pontos e tentar escapar da zona de rebaixamento. Além disso, ainda não venceu nenhuma partida na temporada, tendo dois empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações de Tucuman x Newell’s Old Boys

Possível Tucuman: Lucchetti; Monzón, Ortíz, Vergini, Lagos; Ruiz, Acosta, Mussis, Carrera; Benítez, Lotti.

Possível Newell’s Old Boys: Aguerre; Lema, Capasso, Cabral, Negri; Pérez; Sforza; Cristaldo, Sforza, Rodríguez, Giani; Scocco.

Classificação do Campeonato Argentino

Neste momento, o Cólon lidera o Campeonato Argentino com dezenove pontos. Assim, logo atrás, em segundo lugar, está o Cordoba com doze pontos. Fechando o pódio, o Banfield marcando também doze.

