Uberlândia x Cruzeiro: onde assistir e escalações do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro inicia sua caminhada no Campeonato Mineiro de 2021, neste sábado (27), diante do Uberlândia. Jogando fora de casa, a Raposa então atua no Estádio Parque do Sabiá, às 16h30, em partida válida pela primeira rodada.

O Campeonato Mineiro de 2021, assim como no ano passado, terá a primeira fase por pontos corridos. Então, após a conclusão da fase classificatória, os oito melhores avançam às quartas de final.

Uberlândia x Cruzeiro: como assistir a partida?

Uberlândia x Cruzeiro – Premiere e SporTV

A partida não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o canal Premiere, pelo pay-per-view, exibe o confronto ao vivo para todo o país, a partir das 16h30. O SporTV também transmite a partida na tv fechada.

A Direção do Clube pede, encarecidamente, que não vão para a porta do Estádio Parque do Sabiá no sábado. Fiquemos todos em casa! pic.twitter.com/FxoN8ZB6SJ — Uberlândia Esporte Clube (@UEC_oficial) February 25, 2021

Como Uberlândia e Cruzeiro chegam para o jogo?

Logo depois da derrota para o Tombense na final da Recopa Mineira, no sábado (20), o Verdão retorna a campo em busca de largar com o pé direito no Estadual. De acordo com o treinador Tuca Guimarães, o clube pode ser mais equilibrado e pede coberturas bem encaixadas para a partida de estreia.

Já o Cruzeiro, após campanha ruim no Campeonato Brasileiro, jogará novamente a segunda divisão do nacional. No Campeonato Mineiro, o clube deve ter caras novas em relação à temporada passada.

Os atletas Alan Ruschel, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto, embora ainda não estejam legalizados, estão no time dos 11 iniciais esboçados por Felipe Conceição. No final de semana, a Raposa enfrentou o Bolívar então em amistoso.

Prováveis escalações do jogo

A provável escalação do Uberlândia tem: Marcão; Everton, Maílson, Bruno Maia e Gilmar; Felipe Recife, Lucas Paranhos e Nikolas Farias e Filipe Ramon; Luizinho e Reis.

Marcão; Everton, Maílson, Bruno Maia e Gilmar; Felipe Recife, Lucas Paranhos e Nikolas Farias e Filipe Ramon; Luizinho e Reis. A provável escalação do Cruzeiro tem: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sobis.

Quais os jogos da 1ª rodada do Campeonato Mineiro?

27 de fevereiro – sábado

Uberlândia x Cruzeiro – 16h30

Caldense x Tombense – 19h

América-MG x Boa Vista – 19h

28 de fevereiro – domingo

Pouso Alegre x Coimbra – 15h30

Patrocinense x Athletic Club – 16h

Atlético-MG x URT – 18h15

