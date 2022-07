Udinese x Bayer Leverkusen: onde assistir amistoso e horário (21/07)

As equipes de Udinese x Bayer Leverkusen se enfrentam na tarde desta quinta-feira, 21 de julho, em amistoso durante a pré-temporada do futebol europeu. Jogando no Alois Latini Stadion, na cidade austríaca de Zell am See, a partir das 13h (Horário de Brasília). Fique por dentro e saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Udinese x Bayer Leverkusen hoje?

A ESPN 4 e o Star + vão transmitir o jogo da Udinese x Bayer Leverkusen hoje, a partir das 13h (Horário de Brasília), nesta quinta-feira em amistoso internacional na pré-temporada.

Sem transmissão pelo canal aberto, o jogo de futebol vai passar apenas no canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura ao vivo para todo o Brasil. É necessário obter a emissora na programação.

Outra opção de assistir é o Star +, serviço de streaming, disponível para aplicativos de computador, tablet, celular e até mesmo na smart TV

Horário : 13h (Horário de Brasília)

: 13h (Horário de Brasília) Onde assistir: ESPN 4 e Star +

ESPN 4 e Star + Local: Alois Latini Stadion, na cidade de Zell am See, na Áustria

Como estão Udinese x Bayer Leverkusen na pré-temporada?

A agenda de amistosos da Udinese começou no último sábado, dia 16 de julho, em partida contra o Union Berlin, da Alemanha, por empate em 3 a 3. Agora, jogando na Áustria, a seleção italiana tem pela frente outro grande oponente e que pretende usar como medida para treinar os jogadores e principalmente a formação tática. O elenco tem mais dois amistosos pela frente: Pafos FC e Chelsea.

Do outro lado, o Bayer Leverkusen goleou o Duisburg na primeira semana de julho e empatou com o Panathinaikos sem gols. A agenda de amistosos do clube alemão tem grandes confrontos, onde busca treinar os seus jogadores para começar a nova temporada do futebol alemão em grande estilo.

Quando vai começar a temporada do futebol na Europa?

Enquanto a nova temporada do futebol não começa na Europa, os times entram em campo neste mês de julho para realizar uma extensa agenda de amistosos por diferentes países.

O Udinese e o Bayer Leverkusen aguardam pelo início do Campeonato Italiano e o Alemão, respectivamente, onde vão brigar pelo título da temporada e consequentemente uma vaga em torneios internacionais.

A Bundesliga, ou Campeonato Alemão, vai começar em 5 de agosto, enquanto o Campeonato Italiano só da o pontapé inicial em 14 de agosto, ou seja, uma semana depois.

CAMPEONATO ALEMÃO – 5 de agosto

CAMPEONATO ITALIANO – 14 de agosto

