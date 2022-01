União Suzano x Fortaleza: onde assistir e horário da Copinha – 10/01

Pela terceira rodada da Copinha, as equipes se enfrentam nesta segunda-feira com transmissão

Brigando pela liderança do grupo 16, as equipes de União Suzano x Fortaleza entram em campo nesta segunda-feira, 10/01, com a bola rolando às 15h15 (Horário de Brasília), pela terceira rodada da Copinha jogando no Estádio Suzanão. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Fortaleza: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 nesta segunda-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Suzanão, em Suzano

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Jogando em casa, o time do União Suzano entra em campo nesta segunda para brigar pela liderança no grupo 16 da Copinha este ano. Com 4 pontos, precisa da vitória para desbancar o seu rival no confronto direto e, então, terminar a fase de grupos em primeiro lugar.

Enquanto isso, o Fortaleza aparece em primeiro lugar com 6 pontos conquistados depois de vencer os dois compromissos que teve pela Copinha na temporada. Agora, basta um empate para consagrar-se como o primeiro colocado do grupo e, então, ganhar a vantagem.

Escalações de União Suzano e Fortaleza:

União Suzano: Mayson; Rafael, Weverton, Gustavo Henrique, Vinicius; Murilo Gabriel, Arthur, Lucas Nunes, Victor Bruno; Mateus dos Anjos, Kauã

Fortaleza: Hugo; Marcos Vinícius, Habraão, Patrick; Geilson Almeida, Miguel, Affonso, Ryan; Juan Martínez, Sammuel, Erick

Leia também:

Quantas vezes Messi foi melhor do mundo no FIFA The Best?