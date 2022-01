Confira o total de prêmios no FIFA The Best de Messi. Foto: Reprodução / FIFA Oficial @FIFAcom

Quantas vezes Messi foi melhor do mundo no FIFA The Best?

Além de colecionar inúmeros títulos com o Barcelona e a Seleção da Argentina, o atacante Lionel Messi também contabiliza uma série de prêmios individuais pelo seu desempenho nos gramados, desde a Bola de Ouro até o título de artilheiro de competições. Dessa maneira, confira quantas vezes Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pelo FIFA The Best.

Lionel Messi é o maior vencedor do prêmio FIFA The Best na categoria melhor jogador do mundo com seis títulos conquistados ao longo da carreira. O argentino faturou o prêmio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e, em 2019 por último.

Todas as conquistas aconteceram enquanto vestia a camisa do Barcelona, contabilizando taças da Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Supercopa, Mundial de Clubes e Champions League, além de belíssimas atuações com a Seleção da Argentina, onde venceu a Copa América em 2021, a medalha de ouro 2008 e o título Sub-20 em 2005.

O ano de 2019 foi a última vez que o argentino venceu o The Best, superando Virgil van Dijk, do Liverpool, e Cristiano Ronaldo, em sua passagem pela Juventus, ao fazer 46 pontos na votação. Naquela temporada, ele anotou 54 gols em 56 jogos com o título do Campeonato Espanhol.

Na temporada 2020/21, Messi foi indicado e terminou entre os três finalistas, juntamente com Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool, podendo aumentar o seu saldo na premiação e isolar-se no ranking de maiores vencedores.

Quem são os campeões do FIFA The Best?

Em toda a história do FIFA The Best, dezesseis atletas já venceram a categoria de melhor jogador do mundo. Messi vem em primeiro lugar, enquanto Cristiano aparece em segundo com cinco troféus, buscando igualar-se ao argentino nos recordes.

Cinco brasileiros integram a lista de maiores campeões, sendo Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Romário e Rivaldo. A seguir, confira a lista completa dos ganhadores em todos os anos.

Lionel Messi – 6 títulos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019)

Cristiano Ronaldo – 5 títulos (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017)

Zidane – 3 títulos (1998, 2000 e 2003)

Ronaldo Fenômeno – 3 títulos (1996, 1997 e 2002)

Ronaldinho Gaúcho – 2 títulos (2004 e 2005)

Robert Lewandowski – 1 título (2020)

Luka Modric – 1 título (2018)

Lothar Matthäus – 1 título (1991)

Marco van Basten – 1 título (1992)

Roberto Baggio – 1 título (1993)

Romário – 1 título (1994)

George Weah – 1 título (1995)

Rivaldo – 1 titulo (1999)

Luís Figo – 1 título (2001)

Kaká – 1 título (2007)

Fabio Cannavaro – 1 título (2006)

Como funciona a votação?

Para a votação que elege os melhores em cada uma das categorias do futebol na Europa, a FIFA convoca um júri internacional composto por treinadores e capitães de todas as seleções femininas e masculinas, um jornalista especialista de cada país e a votação dos torcedores realizada através do site da entidade.

Cada voto dos grupos de eleitores tem o mesmo peso, independentemente do número. Os membros precisam nomear por ordem decrescente de mérito os três indicados que, de acordo com os critérios, eles consideram os mais merecedores, onde recebem cinco pontos, três pontos ou um ponto respectivamente, dependendo se o membro do júri coloca o jogador, técnico ou goleiro primeiro, segundo ou terceiro.

Por fim, todos os números e os resultados da votação dos convocados ao júri serão expostos no site da FIFA ao fim do evento.

