Union Berlin x Hertha Berlin: onde assistir ao clássico alemão hoje – 04/04

Union Berlin e Hertha Berlin protagonizam o clássico da cidade de Berlin neste domingo (04), a partir das 13h (horário de Brasília), no Stadion An der Alten Försterei, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Union Berlin x Hertha Berlin: onde vai passar o jogo?

O clássico da capital alemã possui transmissão em dois lugares:

Canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607.

No aplicativo Onefootball ao vivo, tanto pelo celular quanto no computador.

Como vem as equipes para o jogo?

O Union realiza uma boa temporada no Campeonato Alemão, ocupando o 7º lugar com trinta e oito pontos no total. Dessa maneira, se vencer hoje, tem boas chances de chegar até a parte de cima da tabela nas próximas rodadas e, assim, garantir vaga em competições. Em seu plantel, não conta com Awoniyi, Becker, Gießelmann e Ujah.

Enquanto isso, o Hertha luta para escapar do rebaixamento, já que está em 15º com vinte e quatro. Então, vencendo neste domingo, pula uma posição e consegue se afastar da degola. No jogo de hoje, não tem Darida e Netz.

Possíveis escalações de Union Berlin x Hertha Berlin

Possível Union: Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Promel, Andrich, Lenz; Kruse, Ingvartsen, Musa.

Possível Hertha Berlin: Jarstein; Dárdai, Stark, Klunter; Zeefuik, Guendouzi, Tousart, Mittelstädt; Lukebakio, Córdoba, Cunha.

Últimos jogos

A equipe do Union entrou em campo pela última vez no dia 20 de março, sábado, contra o Eintracht Frankfurt fora de casa. Por 5 a 2, foi goleada.

Por outro lado, o Hertha venceu o Bayer Leverkusen no domingo, 21 de março, por 3 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.

