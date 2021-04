VIDEO: Neymar bate boca com jogador do Lille após ser expulso

Em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês na manhã deste sábado (03), o PSG foi derrotado pelo Lille em 1 a 0. Além do resultado negativo, Neymar recebeu o cartão vermelho por empurrar o adversário fora de campo e foi expulso, deixando o campo nervoso. Entretanto, imagens gravadas mostram o momento em que o brasileiro discute com Djalo, também expulso, em direção ao vestiário. Dessa maneira, confira o vídeo.

Neymar é expulso pelo PSG em partida contra Lille

O Paris Saint-Germain perdia por 1 a 0 com gol de Jonathan David quando, aos 44 minutos do segundo tempo, Neymar, que já tinha um amarelo, empurrou o atacante Djalo para fora do campo, o que resultou na expulsão imediata. No mesmo instante, o árbitro decidiu também expulsar o jogador do Lille.

Neymar expulso neste lance. pic.twitter.com/myuHghCMj4 — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) April 3, 2021

Após ser expulso, atacante discute com jogador do Lille; veja vídeo

Depois de ser expulso de campo no segundo tempo, Neymar e DJalo deixaram o gramado em direção ao vestiário. Entretanto, imagens divulgadas no Twitter mostram os dois jogadores discutindo e brigando.

Nas imagens, é possível ver Neymar muito nervoso quase indo para cima do rival. Porém, acabou sendo contido por seguranças presentes no local que evitaram uma possível briga. Confira então o vídeo da discussão.

Paris Saint-Germain perdeu a liderança para o Lille, neste sábado, ao ser derrotado, por 1 a 0, o jogo também marcou a volta de Neymar, após 10 jogos afastado por causa de lesão. O astro brasileiro foi expulso no fim da partida e ainda fez muita confusão na saída do campo. pic.twitter.com/GpUiKe72fw — Tver (@tveroficial) April 3, 2021

Veja também:

Com Neymar expulso, Lille vence PSG e assume liderança do Francês

Qual é o salário do Neymar? Saiba quanto o craque ganha por mês