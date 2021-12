Vai e vem do Mercado da Bola 2022: confira as últimas notícias

Com a temporada de 2021 chegando ao fim, os clubes brasileiros começam a se movimentar para organizar o ano de 2022. Com contratações e saídas de jogadores, os times tentam remodelar seus elencos para a próxima temporada. Com isso, confira o vai e vem do mercado da bola no futebol brasileiro.

Mercado da bola do Corinthians para 2022

Chegadas: Paulinho (meio-campista) livre no mercado; Éderson (meio-campista), André Luís (atacante), Matheus Jesus (meio-campista), Fessin (atacante), Everaldo (atacante), Jonathan Cafú (atacante) e Davó (atacante) retornam de empréstimos, mas não devem seguir no clube.

Quem pode chegar: Cavani (atacante) do Manchester United.

Saídas: Caíque França (goleiro) livre no mercado.

Quem pode sair: Luan (meia-atacante), Léo Santos (zagueiro), Danilo Avelar (zagueiro), Richard (meio-campista), Thiaguinho (meio-campista) e Marquinhos (meia-atacante).

Vai e vem no América-MG – Vai e vem do Mercado da Bola

Chegadas: sem anúncios ainda.

Quem pode chegar: Marlon (lateral) deve ser comprado do Sampaio Corrêa e permanecer no clube mineiro.

Saídas: Ademir (atacante) indo para o Atlético-MG; Bauermann (zagueiro) deve ir para o Santos; Alan Ruschel (lateral) retorna ao para Cruzeiro; Bruno Nazário (meia-atacante) retorna ao Hoffenheim-ALE; Marcelo Toscano (atacante) deve ficar livre no mercado; Isaque (atacante) retorna ao Grêmio; Diego Ferreira (lateral) retorna ao Tombense; Chrigor (atacante) retorna ao Red Bull Bragantino; Ramon (meio-campista) retorna ao Internacional; Luiz Fernando (atacante) retorna ao Tombense; Matheus Sabino (meio-campista) deve ficar livre no mercado.

Quem pode sair: Zárate (atacante) deve ficar livre no mercado.

Athletico Paranaense

Chegadas: Pablo Salles (meio-campista) do Vitória; Matheus Felipe (zagueiro) do CSA; Jonathan (atacante) do Avaí.

Quem pode chegar: Marlos (atacante) do Shaktar Donetsk-UCR; Jonathan (atacante) do Avaí

Saídas: Jadson (meia-atacante) livre no mercado; Felipe Aguilar (zagueiro) para o Atlético Nacional-COL; Pedro do Rio (meio-campista) para o Inter de Limeira.

Quem pode sair: Nikão (meia-atacante) para outros clubes brasileiros; Márcio Azevedo (lateral), Fernando Canesin (meia-atacante) e Carlos Eduardo (atacante) não devem renovar empréstimos.

Atlético-GO

Chegadas: Wellington Rato (meia-atacante), Victor Paraíba (meio-campista) e Vitor Leque (atacante) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Jordan (goleiro) do Santa Cruz.

Saídas: João Paulo (meio-campista) para o Cruzeiro; Willian Maranhão (meio-campista), Lucão (atacante) e Ronald (atacante) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: Kozlinski (goleiro) para o Náutico; Éder (zagueiro), Wanderson (zagueiro), Arnaldo (lateral), Igor Cariús (atacante), Baralhas (meio-campista), André Luís (atacante) e Toró (atacante) não devem renovar seus contratos.

Vai e vem no Atlético-MG

Chegadas: Ademir (atacante) do América-MG; Guilherme Castilho (meio-campista) e Vitor Mendes (zagueiro) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Gustavo (meia-atacante) do Sport.

Saídas: sem anúncios oficiais ainda.

Quem pode sair: Diego Costa (atacante) para o futebol europeu; Hyoran (meia-atacante) para o Coritiba; Alan Franco (meio-campista) para o Charlotte-EUA.

Avaí – Vai e vem do Mercado da Bola

Chegadas: Diego Matos (lateral) do Paysandu.

Quem pode chegar: sem mais informações ainda.

Saídas: Jean Martim (meio-campista) para o Água Santa e Jonathan (atacante) para o Athletico Paranaense.

Quem pode sair: Copete (atacante) para o Coritiba.

Bahia

Chegadas: Marco Antônio (meia-atacante), Clayson (atacante), Ignácio (zagueiro) e Douglas (goleiro) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: sem mais informações ainda.

Saídas: sem anúncios oficiais ainda.

Quem pode sair: Gilberto (atacante) futebol brasileiro ou europeu; Moisés (lateral) para o Internacional; Ramires (meio-campista) para o Red Bull Bragantino;

Botafogo

Chegadas: Luiz Fernando (atacante) e Marcinho (atacante) voltam de empréstimos.

Quem pode chegar: Breno (meio-campista) do Goiás.

Saídas: Cesinha (meia-atacante) e Pedro Castro (meio-campista) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: Rafael Navarro (atacante) não deve renovar o contrato; Benevenuto (zagueiro) deve ser comprado pelo Fortaleza.

Ceará

Chegadas: Richardson (meio-campista) do Kashiwa Reysol-JAP.

Quem pode chegar: sem mais informações ainda.

Saídas: Rick (atacante) para o futebol europeu; Gabriel Dias (lateral), Klaus (zagueiro), Jorginho (meio-campista), Yony (atacante), Airton (atacante) e Hélio Borges (atacante) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: sem mais informações ainda.

Coritiba

Chegadas: Arthur (goleiro), Kazu (lateral), Nathan Fogaça (atacante) e Neilton (atacante) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Moisés (atacante) da Ponte Preta; Copete (atacante) do Avaí; Hyoran (meia-atacante) do Atlético-MG.

Saídas: Nathan Ribeiro (zagueiro), Wellington Carvalho (zagueiro), Romário (lateral), Matheus Alexandre (lateral), Valdeci (Valdeci), Guilherme Azevedo (atacante), Waguininho (atacante) e William Alves (atacante) não renovaram seus empréstimos.

Quem pode sair: Jhony Douglas (meio-campista) para o Inter de Limeira.

Cruzeiro

Chegadas: Jailson (goleiro) do Palmeiras; Pará (lateral) do Santos; Maicon (zagueiro) livre no mercado; Sidnei (zagueiro) do La Coruña-ESP; Filipe Machado (meio-campista) do Grêmio; Pedro Castro (meio-campista) do Botafogo; Fernando Neto (meio-campista) do Vitória; João Paulo (meia-atacante) do Atlético-GO; Edu (atacante) do Brusque.

Quem pode chegar: Dentinho (atacante) livre no mercado; Petros (meio-campista) livre no mercado.

Saídas: Sem informações confirmadas ainda.

Quem pode sair: Marcelo Moreno (atacante) para o Cerro Porteño; Marcinho (atacante) para o Grêmio Novorizontino; Lucas França (goleiro) para o Santa Cruz;

Cuiabá

Chegadas: Josiel (atacante) e Alexandre Melo (lateral) voltaram de empréstimos.

Quem pode chegar: sem mais informações ainda.

Saídas: Clayson (atacante) livre no mercado; Max (meia-atacante) para o Colorado Rapids-EUA; Rafael Papagaio (atacante) não renovou seu contrato.

Quem pode sair: Camilo (meio-campista) e João Lucas (lateral) tentam renovação de empréstimo; Yuri (meio-campista), Lucas Ramon (lateral), Lucas Hernández (lateral), Guilherme Pato (atacante), Jonathan Cafú (atacante), Osman (atacante), Uillian Correia (meio-campista), Uendel (lateral), João Carlos (goleiro), Paulão (zagueiro), Auremir (meio-campista), Yesus Cabrera (meia-atacante), Elton (atacante) e Felipe Marques (atacante) não devem renovar seus contratos.

Vai e vem no Flamengo

Chegadas: Hugo Moura (meio-campista) e João Lucas (lateral) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Carvalhal (técnico) do Braga.

Saídas: Max (meio-campista) para o Colorado-EUA; Bruno Viana (zagueiro) não vai renovar o empréstimo.

Quem pode sair: Rodinei (lateral) para o São Paulo; Bill (atacante) para o Dnipro-UCR.

Fluminense

Chegadas: Abel Braga (técnico) livre no mercado; Felipe Melo (meio-campista) do Palmeiras; Pineida (lateral) do Barcelona-EQU; Fernando Pacheco (atacante), Yuri (volante), Frazan (zagueiro) e Caio Vinícius (volante) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Willian (atacante) do Palmeiras; Ricardo Goulart (meia-atacante) livre no mercado; Cano (atacante) livre no mercado; Gilberto (atacante) do Bahia; Cristiano (lateral) do Sheriff-MOL e David Duarte (zagueiro) livre no mercado.

Saídas: Robinho (atacante) para o Bashundhara-BGL; Samuel Granada (atacante) para o Nova Iguaçu.

Quem pode sair: Egídio (lateral), Matheus Ferraz (zagueiro), Manoel (zagueiro), Muriel (goleiro), Wellington (volante), Cazares (meia-atacante), Lucca (atacante), João Lopes (goleiro), Reginaldo (zagueiro), Hudson (volante), Bobadilla (atacante), Abel Hernández (atacante) e Lucas Barcelos (atacante) não devem renovar seus contratos.

Fortaleza

Chegadas: Anthony Landázuri (lateral) do Independiente del Valle-EQU;

Quem pode chegar: Gilberto (atacante) do Bahia; Benevenuto (zagueiro) do Botafogo, Éderson (meio-campista) do Corinthians; Lucas Lima (meia-atacante) do Palmeiras.

Saídas: Daniel Guedes (lateral), Osvaldo (atacante), Jackson (zagueiro), Carlinhos (lateral), Gustavo Blanco (meio-campista) e Cariús (atacante) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: Éderson (meio-campista), Lucas Lima (meia-atacante) e Benevenuto (zagueiro) não devem renovar seus contratos, mas querem ficar; Ronald (meio-campista) para o São Paulo.

Goiás – Vai e vem do Mercado da Bola

Chegadas: Taylon (zagueiro), Rodrigues (zagueiro), Heron (zagueiro), Vanderley (zagueiro), Vidal (lateral), Gustavinho (lateral), Thalles (meio-campista) e Pedro Marinho (meio-campista) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Dorival Júnior (técnico).

Saídas: Alef Manga (atacante), Mezenga (atacante), Samuel (atacante), Matheus Salustiano (zagueiro), David Duarte (zagueiro), Rezende (meio-campista), Welliton (atacante) e Vinícius Popó (atacante) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: Reynaldo (zagueiro) livre no mercado.

Grêmio

Chegadas: Juninho Capixaba (lateral) ,Phelipe Megiolaro (goleiro), Frizzo (meio-campista), Michel (meio-campista), Rildo (meio-campista), Guilherme Azevedo (atacante) e Isaque (atacante) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Sem mais informações no momento.

Saídas: Ninguém oficialmente ainda.

Quem pode sair: Douglas Costa (atacante), Rafinha (lateral), Cortez (lateral), Paulo Miranda (zagueiro), Éverton (atacante), Léo Pereira (atacante), Luiz Fernando (atacante) e Diego Souza (atacante) não devem renovar seus contratos; Vanderson (lateral) para o Brentdford-ING; Jean Pyerre (meia-atacante) para o Alavés-ESP.

Vai e vem no Internacional

Chegadas: Keiller (goleiro); Guilherme Pato (atacante); Natanael (lateral); Sarrafiore (meia-atacante); Fabro (meio-campista); Wingert (goleiro); Pedro Henrique (zagueiro) e Ramon (meio-campista) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Moisés (Bahia) pode ser comprado pelo clube gaúcho.

Saídas: Vinícius Mello (atacante) para o Colorado-EUA; Marcelo Lomba (goleiro) para o Palmeiras.

Quem pode sair: Aguirre (técnico) pata a Seleção do Uruguai; Yuri Alberto (atacante) para o futebol europeu; Boschilia (meio-campista), Saravia (lateral) e Lucas Ribeiro (zagueiro) não devem renovar seus empréstimos.

Juventude

Chegadas: Samuel (goleiro), Yago (meio-campista), Samuel Santos (lateral), Kelvin (zagueiro), Moisés (meia-atacante), Éverton (atacante), Odivan (zagueiro) e Bruno Camilo (meia-atacante) retornam de empréstimo.

Quem pode chegar: César (goleiro) do Londrina e Rodrigo Bassani (meia-atacante) do Figueirense.

Saídas: Castilho (meio-campista) e Vitor Mendes (zagueiro) retorna ao Atlético-MG; Wagner (meia-atacante) livre no mercado; Carné (goleiro) para o CSA; Didi (zagueiro) livre no mercado.

Quem pode sair: Sorriso (atacante) para o São Paulo; Forster (zagueiro), Guilherme Santos (lateral), Chico (meia-atacante), Douglas (goleiro), Quintero (zagueiro), Michel Macedo (lateral), Bilú (atacante), Wescley (meia-atacante), Bruninho (meia-atacante) e Fernando Pacheco (atacante) não devem renovar seus contratos.

Vai e vem no Palmeiras

Chegadas: Marcelo Lomba (goleiro) do Internacional; Huerta (zagueiro) da Universidad Católica-CHI; Atuesta (meio-campista) do Los Angeles-EUA.

Quem pode chegar: Wesley Moraes (atacante) do Aston Villa-ING.

Saídas: Jailson (goleiro) para o Cruzeiro; Felipe Melo (meio-campista) para o Fluminense; Luan Silva (atacante) retorna ao Vitória.

Quem pode sair: Danilo Barbosa (meio-campista) para o Nice-FRA; Lucas Lima (meio-campista) livre no mercado; Willian (atacante) para o Fluminense ou Santos; Luiz Adriano (atacante) livre no mercado.

Red Bull Bragantino – Vai e vem do Mercado da Bola

Chegadas: Thonny Anderson (Bahia) retorna de empréstimo.

Quem pode chegar: Cuello (atacante), Helinho (atacante) e Ramires (meio-campista) podem ser contratados em definitivo e permanecerem no clube.

Saídas: Edimar (lateral) livre no mercado; Vitinho (meia-atacante) livre no mercado.

Quem pode sair: Artur (atacante) para a Atalanta-ITA ou Red Bull Leipzig-ALE.

Santos

Chegadas: Guilherme Nunes (meio-campista), Lucas Lourenço (meia-atacante), Allanzinho (atacante); Rodrigão (atacante); Felippe Cardoso (atacante) e Daniel Guedes (lateral) retornam de empréstimos.

Quem pode chegar: Willian (atacante) do Palmeiras; Alef Manga (atacante) do Goiás; Bauermann (zagueiro) do América-MG; Léo (zagueiro) livre no mercado; Richard (meio-campista) do Corinthians.

Saídas: Jean Mota (meio-campista) para o Inter Miami-EUA; Pará (lateral) para o Cruzeiro; Diego Tardelli (atacante) livre no mercado; Boza (zagueiro) livre no mercado; Anderson Ceará (meia-atacante) para o Maringá.

Quem pode sair: Marinho (atacante) para o futebol árabe.

Vai e vem no São Paulo

Chegadas: Toró (atacante), Lucas Kal (zagueiro) e Denis Junior (goleiro) retornam de empréstimo.

Quem pode chegar: Rodinei (lateral) do Flamengo; Ronald (meio-campista) do Fortaleza; Sorriso (atacante) do Juventude.

Saídas: Rojas (atacante), Shaylon (meio-campista), Hudson (meio-campista) e Tréllez (atacante) ficarão livres no mercado.

Quem pode sair: Benítez (meia-atacante), Galeano (atacante) e William (meio-campista) não devem ter os empréstimos renovados; Bruno Alves (zagueiro), Rodrigo Freitas (zagueiro) e Caíque (goleiro) sem clube e livres no mercado.

Sport

Chegadas: sem anúncios oficiais ainda.

Quem pode chegar: sem mais informações ainda.

Saídas: Hayner (lateral), Pedro Henrique (zagueiro), Zé Welison (meio-campista), Everaldo (atacante), Neilton (atacante), Tréllez (atacante) e Leandro Barcia (atacante) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: Gustavo (meio-campista) para o Atlético-MG; Hernanes (meio-campista) para o futebol europeu.

Vasco da Gama – Vai e vem do Mercado da Bola

Chegadas: Zé Ricardo (técnico).

Quem pode chegar: sem mais informações de possíveis chegadas.

Saídas: Germán Cano (atacante), Morato (atacante), Ernando (zagueiro), Léo Jabá (atacante), Andrey (meio-campista), Walber (zagueiro), Michel (meio-campista), Zeca (lateral), Rômulo (meio-campista) e Marquinhos Gabriel (meia-atacante) não renovaram seus contratos.

Quem pode sair: Castán (zagueiro) livre no mercado.

