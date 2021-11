Valencia x Atlético de Madrid: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo (07/11)

Valencia x Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo, 07/11, às 12h15 (horário de Brasília), para disputar a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de Mestalla. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Valencia x Atlético de Madrid hoje? A partida entre Valencia e Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, a partir das 12h15 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla, cidade de Valência, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Valencia x Atlético de Madrid

O elenco do Valencia não tem em seu plantel de jogadores Gabriel Paulista e Gómez, lesionados. Já o técnico Diego Simeone não tem Llorente, Lemar e Kondogbia.

Valencia : Cilissen; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gaya; Guillamón, Costa, Racic, Wass, André; Guedes

: Cilissen; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gaya; Guillamón, Costa, Racic, Wass, André; Guedes Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Giménez, Savic; De Paul, Carrasco, Koke, Trippier; João Félix, Griezmann, Luis Suárez

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois de uma sequência ruim envolvendo duas derrotas e dois empates, o time do Valencia conseguiu a vitória no último fim de semana diante do Villarreal jogando em casa. Agora, mais uma vez, o elenco espera contar com a força de sua torcida para empurrar os jogadores. Por fim, está em décimo primeiro lugar com 16 pontos.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid volta a jogar neste domingo depois de ser derrotado pelo Liverpool durante a semana pela Champions. O atual campeão aparece em quarto lugar com 22 pontos, ou seja, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu somente um na temporada, com cinco pontos a menos que o líder Real Madrid.

