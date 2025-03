Veja as maiores goleadas da Argentina no Brasil até hoje

A rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol já proporcionou grandes confrontos, e o Brasil sofreu algumas derrotas marcantes para os argentinos, incluindo a desta terça-feira, 25 de março, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Aqui estão as maiores derrotas da Seleção Brasileira para a Argentina:

Argentina 6×1 Brasil (5 de março de 1940)

Pela Copa Roca, em Buenos Aires, aconteceu a maior derrota do Brasil para a Argentina. O jogo ocorreu no estádio San Lorenzo.

Argentina 5×1 Brasil (15 de janeiro de 1939)

Disputado no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, este jogo marcou a primeira derrota do Brasil em casa para uma seleção estrangeira.

Argentina 5×1 Brasil (17 de março de 1940)

Outra derrota vexatória ocorreu no estádio do Independiente, em Buenos Aires.

Argentina 4×0 Brasil (10 de dezembro de 1940)

Em um amistoso realizado em Buenos Aires, a Argentina venceu o Brasil por 4 a 0.

Argentina 3×0 Brasil (4 de março de 1970)

Em um amistoso realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a Argentina venceu o Brasil por 3 a 0.

