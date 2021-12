Venezia x Lazio: onde assistir o jogo, horário e escalações – 22/12

Abrindo a décima nona rodada do Campeonato Italiano nesta quarta-feira, 22/12, as equipes de Venezia x Lazio se enfrentam a partir das 12h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Pierluigi Penzo. Com transmissão na televisão, confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Venezia x Lazio hoje: O canal Fox Sports, disponível na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano nesta quarta-feira.

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Pierluigi Penzo, cidade de Veneza, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão italiana, o Venezia contabiliza dois empates seguidos nas últimas rodadas e, por isso, tem que ganhar o jogo desta quarta-feira se quiser continuar subindo na classificação para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Ocupando a décima sexta posição com 17 pontos, o elenco venceu apenas quatro jogos até aqui.

Do outro lado, a Lazio faz um bom início de temporada ao permanecer em oitavo lugar, tendo 28 pontos até o momento no Campeonato Italiano. Ao derrotar o Genoa no fim de semana, o elenco conseguiu subir na tabela, enquanto almeja garantir uma vaga para competições internacionais no ano que vem, principalmente a Champions.

Escalações de Venezia e Lazio:

Nenhuma das equipes tem novas baixas para o confronto desta quarta-feira, o que promete tornar o embate ainda mais interessante em campo.

Venezia: Romero; Ebuehi, Ceccaroni, Caldara, Mazzocchi; Busio, Ampadu, Tessmann; Johnson, Kiyine, Aramu

Lazio: Strakosha; Felipe, Lazzari, Marusic, Acerbi; Milinkovic-Savic, Basic, Cataldi; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

