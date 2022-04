Verona x Genoa: onde assistir ao vivo, horário e escalações (04/04)

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 4 de abril, com transmissão

Nesta segunda-feira, Verona x Genoa entram em campo para se enfrentarem a partir das 13h30 (Horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano de 2022, no Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona. Saiba quais são os detalhes do jogo de hoje.

O Verona vem de empate com o Empoli, enquanto o Genoa venceu o Torino.

Onde assistir Verona x Genoa ao vivo

A partida entre Verona e Genoa hoje vai passar no Star +, a partir das 13h30, horário de Brasília.

Apenas o serviço de streaming Star +, da Rede Disney, é quem vai transmitir o jogo desta segunda-feira, 4 de abril, pelo Campeonato Italiano.

A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo no Android e iOS pelos valores de R$32,90 até R$45,90.

Provável escalação de Verona e Genoa

Escalação do Verona: Montip, Ceccherini, Gunter, Sutalo, Tameze, Faraoni, Miguel Veloso, Casale, Barak, Caprari e Simeone

Escalação do Genoa: Sirigu, Bani, Frendrup, Maksimovic, Vasquez, Badelj, Sturaro, Gudmundsson, Amiri, Portanova e Destro

O elenco do Verona aparece em décimo lugar com 42 pontos, ou seja, precisa da vitória para recuperar-se no Campeonato Italiano e quem sabe chegar até a parte de cima em busca de uma vaga em competições internacionais. Ao todo, o time venceu onze partidas, empatou nove e perdeu dez.

Enquanto isso, o Genoa vem em décimo oitavo com 22 pontos, ou seja, se encontra em uma situação complicada na competição italiana até o momento. A vitória no jogo desta segunda-feira é muito importante para tentar escapar da zona de rebaixamento. São duas vitórias, dezesseis empates e doze derrotas.

Verona x Genoa último jogo

25/09/2021 – Genova 3 x 3 Hellas Verona – Campeonato Italiano

20/02/2021 – Genoa 2 x 2 Hellas Verona – Campeonato Italiano

19/10/2020 – Hellas Verona 0 x 0 Genova – Campeonato Italiano

Confira no vídeo a seguir o último jogo entre os times.

