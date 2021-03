Verona x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano – 07/03/2021

Verona e Milan se enfrentam neste domingo (07) a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, na Itália, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe de Ibrahimovic diminui a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Verona x Milan: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Verona aparece em 8ª posição totalizando trinta e oito pontos. Dessa maneira, buscando uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, o time anfitrião precisa vencer de qualquer jeito. No confronto deste domingo, Vieira e Kalinic estão indisponíveis por lesão.

Em segundo lugar com cinquenta e três pontos, o Milan busca recuperar a liderança de qualquer maneira. Assim, vencendo o confronto, diminui para três pontos a diferença com a Inter. Então, no confronto de hoje, o time visitante não possui Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer.

Possíveis escalações de Verona x Milan

Possível Verona: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Lazovic, Veloso, Tameze; Barák, Zaccagni, Lasagna.

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Hernandez, Romagnoli; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunić, Diaz; Rafael Leão.

Últimos jogos de Verona e Milan

Ademais, ambas as equipes entraram em campo na última quarta-feira (03) em jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano. Assim, o Milan ficou no empate em 1 a 1 com a Udinese.

Por fim, o Verona venceu por 3 a 0 a equipe do Benevento jogando fora de casa.

