Vila Nova x CRAC: onde assistir de graça, horário e escalações – 26/02

As equipes de Vila Nova x CRAC se enfrentam neste sábado, 26/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela nona rodada do grupo B no Campeonato Goiano, jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Vila Nova x CRAC hoje

O jogo entre Vila Nova e CRAC hoje vai passar no canal Globo (Goiás) e streaming Eleven Sports a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A emissora da Globo na TV aberta vai transmitir a partida para todo o estado de Goiás de graça. Além disso, a plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada de maneira gratuita pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo.

Data: 26/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: não definido

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Transmissão: Globo e Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar no grupo B do Campeonato Goiano com 16 pontos, o Vila Nova entra em campo neste sábado com toda a confiança necessária para levar mais uma em seu favor e, consequentemente, aumentar o seu saldo na competição. Ao todo, o time venceu cinco partidas, empatou uma e perdeu duas.

Entretanto, o CRAC aparece em quarto com 11 pontos, tem a chance de diminuir a diferença com o seu oponente na classificação do grupo B se garantir a vantagem no jogo deste sábado fora de casa. Ao todo, o elenco contabiliza três jogos vencidos, dois empates e três derrotas também.

Escalação de Vila Nova e CRAC

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Renato, Rafael Donato, Willian Formiga; Arthur Rezende, Pablo Roberto, Wagner, Matheuzinho; Jean Silva, Ruben

CRAC: Dida; Duda, Gabriel Peres, Alagoano, Igor; Luis Filipe, Marquinhos Bento, Maurício, Ygor Vinicius; Kayron, Janderson

