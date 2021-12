Wolfsburg x Colônia: onde assistir de graça hoje e horário (14/12)

Em confronto direto pela décima sexta rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Wolfsburg x Colônia disputam nesta terça-feira, 14/12, a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando na Volkswagen Arena. Com transmissão de graça, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Wolfsburg x Colônia: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, cidade de Wolfsburg, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décimo primeiro lugar com 20 pontos, o Wolfsburg precisa da vitória nesta terça-feira para conseguir avançar na tabela de classificação do Campeonato Alemão em busca de vagas em torneios internacionais. Na semana passada, os Lobos foram eliminados da Champions League e sequer conquistaram a oportunidade de jogar a Liga Europa, torneio secundário. Por fim, contabilizam na liga nacional seis vitórias, dois empates e sete derrotas.

Enquanto isso, o Colônia vem logo atrás em décimo segundo com 19 pontos. Até o momento na temporada, o elenco já venceu quatro confrontos, empatou sete e perdeu quatro. Por isso, se vencer o duelo desta terça, consegue se aproximar da parte de cima da tabela. Porém, precisa contar também com tropeços dos adversários.

Escalações de Wolfsburg e Colônia:

Os anfitriões não poderão contar com Mehmedi, Schlager, Otavio e William, lesionados.

Do outro lado, Hauptmann, Horn, Köbbing, Ostrak e Skhiri vão desfalcar o Colônia para o jogo de hoje.

Wolfsburg: Casteels; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Guilavogui, Arnold, Lukebakio, Nmecha; Steffen, Weghorst

Colônia: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Czichos, Hector; Özcan, Ljubicic, Duda, Kainz; Modeste, Andersson

Leia também:

Copinha 2022: confira a tabela de grupos e as cidades-sedes