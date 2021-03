Paralisação do Paulistão 2021: campeonato vai parar por 15 dias

O Governador do Estado de São Paulo, João Dória (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (11), a paralisação do Paulistão 2021 por duas semanas, de 15 a 30 de março. A divulgação das novas orientações, ocorre um dia após o país registrar seu novo recorde no número de mortos para a doença: 2.349 em 24h. A média móvel de mortes no país, 1.645, também é recorde.

Com as novas regras válidas a partir do dia 15, está confirmada a rodada do final de semana, assim como o confronto entre Palmeiras e São Caetano, marcado para esta quinta (11), às 19h, no Allianz Parque.

Com paralisação do Paulistão, o que clubes farão?

Os clubes paulistas da primeira divisão vão se reunir às 15h, desta quinta (11), para debater os próximos passos. Entretanto, não está descartada a possibilidade de jogar em outros Estados.

Até o momento, os clubes disputaram três rodadas do Paulistão, de um total de 12 na fase de grupo. Com a paralisação a partir da quarta rodada, a situação se repetirá assim como no ano passado. Na ocasião, a competição parou no dia 16 de março e retornou no dia 22 de julho.

Embora os jogos sejam paralisados, a tendência é que os treinamentos continuem. Isso porque alguns clubes entram em campo por outras competições. Por exemplo, o Corinthians joga na próxima semana pela Copa do Brasil.

Outros jogos pelo torneio nacional, como Marília x Criciúma, dia 17, em Marília, e Mirassol x Red Bull Bragantino, dia 18, em Mirassol, deverão ocorrer em outro Estado.

Paralisarão a Copa do Brasil e Libertadores?

Competições como Copa do Brasil e Libertadores continuam. Isso porque, o Governo de São Paulo não interfere no andamento desses campeonatos. No entanto, o Governo do Estado deve proibir os jogos em São Paulo.

Palmeiras e São Caetano acontecerá?

Palmeiras e São Caetano entram em campo nesta quinta-feira (11), em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Paulista. Entretanto, o jogo está confirmado para às 19h, no Allianz Parque, assim como a rodada do final de semana.

