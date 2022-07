GP da França 2022: horário da corrida da F1 hoje e onde assistir

Pilotos disputam o Grande Prêmio da França neste domingo, 24 de julho, na Fórmula 1 com Charles Leclerc, da Ferrari, na primeira posição do grid

É dia de Fórmula 1! Se prepare e saiba qual é o horário da corrida da F1 hoje para não perder nenhuma emoção! Neste domingo, 24 de julho, os pilotos pisam no acelerador para o Grande Prêmio da França, a décima segunda prova da temporada, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet. Aqui estão todas as informações que você precisa saber para ficar bem informado da corrida da Fórmula 1 hoje.

Serão 53 voltas no Circuito Paul Ricard de 5,842 quilômetros. Charles Leclerc (Ferrari) vai largar em primeiro, com Max Verstappen,e Sergio Perez (Red Bull) fechando o pódio.

Qual é o horário da corrida da F1 hoje?

O horário da corrida da F1 hoje vai ser às 10h, dez da manhã, no horário de Brasília, diretamente do Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

Pela TV aberta, o canal da BAND transmite todas as emoções do Grande Prêmio da França neste domingo, disponível para todos os estados do país no canal principal e afiliadas. A transmissão terá a narração de Sérgio Maurício e comentários de Max Wilson e Reginaldo Leme, com reportagem de Mariana Becker.

Para aquele torcedor que gosta de acompanhar online, o site da Band (www.band.uol.com) retransmite as imagens da corrida de graça, assim como o aplicativo Band Play, disponível para iOS e Android.

Se preferir, o BandNews FM também narra os melhores momentos da corrida.

Horário da corrida da F1 hoje: 10h (Horário de Brasília)

Corrida: Grande Prêmio da França, no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet

Onde assistir: BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Grid de largada da Fórmula 1 hoje

Assim como aconteceu nos treinos livres, a Ferrari dominou o treino classificatório do sábado, com Charles Leclerc conquistando a pole position e Max Verstappen e Sergio Perez, ambos pilotos da Red Bull, fechando o grid de largada na França.

Clima quente e muito sol marcaram o sábado de competições na Fórmula 1. As altas temperaturas na Europa deixaram a disputa ainda mais intensa pela classificação. Leclerc dominou a prova desde o Q1, com Verstappen brigando tempo por tempo com o adversário. Já a Mercedes também veio bem.

A decepção foi Pierre Gasly, francês que correndo em casa ficou na 14ª posição. Já Carlos Sainz e Magnussen vão largar na parte de trás por punição.

Por mudanças na unidade de potência de seus carros, os pilotos Carlos Sainz, da Ferrari, e Kevin Magnussen, da Haas, vão largar na parte de trás do grid de largada.

Após ver o seu carro em chamas no Grande Prêmio da Áustria, a Ferrari teve de trocar a unidade de potência no carro e, por isso, sofreu a punição da FIA neste fim de semana na França. Já Magnussen, da Haas, também realizou mudanças que resultaram em penalidades.

Os dois estarão com um novo motor de combustão interna, turbocompressor, MGU-H e MGU-K, novo escapamento e componentes da caixa de câmbio segundo informações da Fórmula 1.

As penalidades podem atrapalhar mais Sainz do que Kevin, já que o espanhol da Ferrari disputa na parte de cima da classificação dos pilotos, em 4º lugar.

Conheça o Circuito Paul Ricard na Fórmula 1

Com listras em azul, branco e vermelho pintadas sob a pista, o Circuito Paul Ricard é, sem dúvidas, um dos que mais chamam a atenção de torcedores e também dos próprios pilotos.

Situado em Le Castellet, próximo de Marselha, na França, a prova é a décima segunda na temporada da Fórmula 1 em 2022, com 53 voltas no circuito de 5,842 quilômetros. A pista possui curvas de alta, média e baixa velocidade, com as mais famosas sendo a Signes e a curva de Beausset.

A pista só passou a receber disputas da Fórmula 1 no ano de 1971 com a vitória de Jackie Stewart venceu a corrida inaugural com o seu carro Tyrrell 003, mas ela foi fundada em 1969. O recorde pertence ao alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, em 2019 sob o tempo de 1m32s740.