GP da Hungria 2023: horário do treino classificatório F1 na Band ao vivo

A 11ª etapa da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Hungria, realiza neste sábado o treino classificatório no Circuito de Hungaroring, em Budapeste, para definir o grid de largada de domingo, 22. A prova começa às 11h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

Que horas é o treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 na Hungria começa às 11h, horário de Brasília, com o tradicional formato de três sessões, Q1, Q2 e Q3 neste sábado, no Circuito de Hungaroring.

Mais cedo, o terceiro treino livre será realizado às 07h30, com todos os pilotos. O canal Bandsports, disponível em operadoras de televisão paga, é o único que exibe o treino.

O qualificatório será transmitido na Band, na TV aberta, ao vivo para todo o país.

Sérgio Maurício comanda o evento ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Também é possível acompanhar no site (www.band.uol.com) e no Bandplay de graça.

O que é o treino classificatório?

É o treino classificatório da Fórmula 1 que define o grid de largada para a corrida de domingo com todos os vinte pilotos na prova. Diferente da sprint race, não há pontuação extra no treino para o primeiro, segundo ou terceiro colocado.

Três sessões em tempo diferentes compõem o treino qualificatório do sábado: o Q1, Q2 e o Q3 a última etapa. Em cada sessão, o piloto e a equipe precisam trabalhar juntos em estratégias sobre qual é o melhor pneu, qual o melhor tempo para entrar no circuito e qual é a hora de parar. O objetivo é somente um: fazer a volta mais rápida.

A primeira sessão (Q1) leva 20 minutos. Os pilotos podem entrar na pista quando quiserem e dar quantas voltas acharem necessário. Os cinco pilotos com os piores tempos são eliminados.

No segundo treino (Q2), a prova leva 15 minutos e, novamente, os cinco últimos são eliminados. Por fim, a terceira e última sessão (Q3) é realizada em doze minutos. Quem obter o melhor tempo, ou a volta mais rápida, é pole position e garante a vantagem de largar em primeiro no GP da Hungria de domingo.

Como foram os treinos livres na sexta?

Dois treinos livres foram disputados na sexta-feira, no Circuito de Hungaroring, pelo Grande Prêmio da Hungria na Fórmula 1. O retorno de Daniel Ricciardo, correndo pela AlphaTauri, foi o destaque do fim de semana.

O primeiro treino livre foi liderado por George Russell, da Mercedes. Com chuva, o treino trouxe também batida de Sérgio Perez e colisão de Sainz. A Red Bull não foi bem, com Perez em 16º e Verstappen em 19º na classificação. Russell, no finalzinho da disputa, ultrapassou Oscar Piastri e Lance Stroll para assumir a liderança.

No segundo treino livre, novamente a Red Bull ficou para trás e, desta vez, a Ferrari tomou a ponta enquanto a Mercedes ficou nas últimas colocações. Leclerc, com o tempo 1m17s686 garantiu a primeira posição com folga para fechar a sexta-feira. Segundo colocado na Inglaterra, Lando Norris ficou em segundo lugar na classificação do segundo treino livre da Hungria.

Classificação do segundo treino livre F1

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Pierre Gasly (Alpine)

4) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

5) Esteban Ocon (Alpine)

6) Nico Hulkenberg (Haas)

7) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8) Fernando Alonso (Aston Martin)

9) Zhoui Guanyu (Alfa Romeo)

10) Carlos Sainz (Ferrari)

11) Max Verstappen (Red Bull)

12) Lance Stroll (Aston Martin)

13) Alexander Albon (Williams)

14) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Lewis Hamilton (Mercedes)

17) Logan Sargeant (Williams)

18) Sérgio Perez (Red Bull)

19) Oscar Piastri (McLaren)

20) George Russell (Mercedes)

