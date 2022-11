Corrida sprint tem pontuação? Como será no GP Brasil 2022

Depois de uma etapa quente no México, os pilotos chegam ao Brasil para a penúltima prova da temporada 2022 na Fórmula 1. O destaque do fim de semana será a corrida sprint, nova modalidade que define o grid de largada para a corrida de domingo. Saiba se a sprint race tem pontuação, como funciona e os horários da etapa brasileira.

+Exposição da F1 no Ibirapuera: ingresso e programação

Corrida sprint tem pontuação na Fórmula 1?

Sim, a corrida sprint na Fórmula 1 oferece pontos aos pilotos que terminam na primeira até a oitava posição da corrida no sábado.

O primeiro lugar fatura 8 pontos, enquanto o segundo leva 7 pontos, o terceiro 6 pontos, o quarto lugar 5 pontos e assim sucessivamente até o oitavo lugar, que recebe apenas 1 ponto.

A pontuação para os oito primeiros é a grande novidade na temporada 2022. Na edição passada somente os três melhores é que ganhavam pontos extras, com 3 para o primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro lugar.

A sprint race é uma corrida rápida e simples de 25 até 30 minutos, feita para trazer mais ação na Fórmula 1. Ela substitui o treino classificatório no sábado, ou seja, as posições da corrida sprint vão formar o grid de largada para domingo. Por exemplo, se Max Verstappen vencer a sprint é ele quem vai largar em primeiro no GP do Brasil.

Na sexta, o treino classificatório é feito para determinar as posições de cada piloto na corrida sprint. O formato permanece o mesmo, onde quem fizer a volta mais rápida será pole position.

Confira as pontuações da corrida sprint na Fórmula 1 a seguir no GP do Brasil em 2022.

1º lugar - 8 pontos

2º lugar - 7 pontos

3º lugar - 6 pontos

4º lugar - 5 pontos

5º lugar - 4 pontos

6º lugar - 3 pontos

7º lugar - 2 pontos

8º lugar - 1 ponto

Programação do GP do Brasil na Fórmula 1

Fórmula 1 em Interlagos é sempre uma emoção à parte. O cenário tradicional no automobilismo, arquibancadas lotadas e todos os vinte pilotos na pista em busca da vitória relembram aos torcedores porque a etapa brasileira é uma das melhores no calendário.

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe o Grande Prêmio do Brasil neste fim de semana entre 11, 12 e 13 de novembro de 2022. Serão dois treinos livres, um classificatório, a corrida sprint e a corrida no domingo.

O clima na capital paulista promete chuva no fim de semana. A previsão do tempo, de acordo com a F1, remete a possibilidade de trovoadas no sábado de sprint.

Max Verstappen e Red Bull são campeões da temporada, mas a busca pelo segundo lugar na classificação dos pilotos e o Campeonato de Construtores continua. Quem vai levar a melhor?

Sexta-feira (11 de novembro):

Treino livre 1 - 12h30 (BandSports)

Treino classificatório - 16h (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Sábado (12 de novembro):

Treino livre 2 - 12h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Corrida Sprint - 16h30 (Band, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (13 de novembro):

GP do Brasil - 15h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Reprise do GP do Brasil - 19h (BandSports)

Relembre a vitória de Lewis Hamilton em 2021 no Brasil.

Max Verstappen é campeão da Fórmula 1 em 2022

O piloto da Red Bull conquistou o bicampeonato na Fórmula 1 com antecedência. Correndo no Japão, o holandês venceu a prova e sem poder sem alcançado por Charles Leclerc ou Sergio Perez, tornou-se o campeão da temporada na elite do automobilismo.

Este é o segundo título de Verstappen na Fórmula 1. O piloto segue na primeira posição com 416 pontos, vantagem de 136 pontos com Sergio Perez, também da Red Bull.

A Red Bull também se consagrou campeã na temporada durante o Campeonato de Construtores. Por isso, resta as equipes apenas brigar pelo segundo lugar na classificação.

Leia também:

Calendário da F1 2023: conheça a nova programação da Fórmula 1

Fórmula 1: Daniel Ricciardo fora da McLaren em 2022

Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja ranking