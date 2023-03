Qual é a primeira corrida da Fórmula 1 em 2023? Calendário da F1

É hora de apertar o cinto, acelerar os motores e pisar fundo no acelerador porque a temporada da Fórmula 1 vai começar. Os pilotos se preparam para mais uma edição recheada com muita disputa. Será que Verstappen vai conquistar mais um título? Leclerc pode entrar no caminho? Confira quando é a primeira corrida da F1 este ano e como assistir.

Serão vinte e três corridas na temporada da Fórmula 1 com vinte pilotos na pista.

GP do Bahrein é a primeira corrida da Fórmula 1 em 2023

A primeira corrida da Fórmula 1 em 2023 vai ser o Grande Prêmio do Bahrein, realizada no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, entre os dias 3, 4 e 5 de março.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo para fechar o fim de semana. Esta é apenas a primeira prova da temporada.

Os pilotos vão que dar 57 voltas para completar a prova. O espaço tem 5,412 quilômetros, com destaque para as curvas dez e doze.

Sexta-feira (03/03):

Treino livre 1 - 08h30 (BandSports)

Treino livre 2 - 12h (BandSports)

Treino livre 1 - 08h30 (BandSports) Treino livre 2 - 12h (BandSports) Sábado (04/03):

Treino livre 3 - 08h30 (BandSports)

Treino classificatório - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Treino livre 3 - 08h30 (BandSports) Treino classificatório - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports) Domingo (05/03):

GP do Bahrein - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

+ Felipe Drugovich vai correr na Fórmula 1? Piloto já está em Bahrein

Calendário da F1 em 2023

Em 2023, a Fórmula 1 traz 23 corridas, um dos calendários mais extensos de todos os tempos na história do automobilismo.

O calendário, entretanto, deveria ter 24 provas, mas o GP da China foi cancelado. Ele seria realizado em abril, e até o momento a FIA não indicou se vai incluir outra corrida para substitui-lo.

Alguns GP's voltam, como é o caso do Japão e Canadá, enquanto outros foram criados, como o de Las Vegas.

Confira o calendário completo da temporada 2023 na F1.

GP de Bahrein – 5 de março de 2023 em Sakhir

GP da Arábia Saudita – 19 de março de 2023 em Jeddah

GP da Austrália – 2 de abril de 2023 em Melbourne

GP de Azerbaijão – 30 de abril de 2023 em Baku

GP da Miami – 7 de maio de 2023 em Miami

GP de Emilia Romagna – 21 de maio de 2023 em Imola

GP de Monaco – 28 de maio de 2023 em Monaco

GP da Espanha – 4 de junho de 2023 em Barcelona

GP do Canadá – 18 de junho de 2023 em Montreal

GP da Áustria – 2 de julho de 2023 em Spielberg

GP da Inglaterra – 9 de julho de 2023 em Silverstone

GP da Hungria – 23 de julho de 2023 em Budapeste

GP da Bélgica – 30 de julho de 2023 em Spa

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FORMULA 1® (@f1)

Quais pilotos vão correr no GP do Bahrein?

Vinte pilotos vão correr na primeira corrida do ano na Fórmula 1.

O torcedor pode ficar tranquilo, porque vai assistir Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell e Fernando Alonso nas pistas durante todo o ano.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Oscar Piastri

ALPINE: Pierre Gasly e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

ALPHATAURI: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

ASTON MARTIN: Lance Stroll e Fernando Alonso

WILLIAMS: Alexander Albon e Logan Sargeant

A Pirelli e a Fórmula 1 vão disponibilizar para as equipes os pneus C1, duro, o C2, pneu médio, e o C3, pneu macio com a faixa vermelha. Além disso, elas terão dois conjuntos de duros, três conjuntos de médios e oito conjuntos de macios por carro, além dos pneus intermediários e molhados.

Onde assistir?

A Fórmula 1 tem transmissão nos canais BAND, BandSports, no site da BAND e na F1 TV ao vivo para todos os lugares do Brasil.

Na TV aberta, a Rede Bandeirantes exibe de graça o treino classificatório e a corrida no domingo em todo o Brasil, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Felipe Giaffone, Max Wilson e Reginaldo Leme. A repórter Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

Já os treinos livres serão transmitidos ao vivo no canal BandSports, disponível na TV paga. Pelo site da BAND (www.band.uol.com.br) o torcedor pode assistir a retransmissão da BAND de graça.

Enquanto isso, o serviço de streaming F1 TV está disponível para assinatura. O torcedor tem acesso aos treinos e corridas, entrevistas, documentários e câmeras exclusivas nos carros dos pilotos. O valor é R$ 5,19 por mês.

Leia também:

Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?