GP do Catar na Fórmula 1: qual é o horário da corrida na BAND (21/11)

Após o triunfo em Interlagos, a corrida da Fórmula 1 chega ao Catar neste domingo, 21 de novembro. A dramática batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton está nas últimas três corridas – e você pode assistir a toda a ação ao vivo na Band. Confira o horário do circuito de hoje.

Onde assistir e Horário da corrida da Fórmula 1 hoje

A 20ª rodada da temporada 2021 de F1, o GP do Catar no Circuito Internacional de Losail, começa às 11 horas deste domingo, 21 de novembro. No Brasil, a Band transmitirá ao vivo o GP do Catar. A cobertura pré-corrida começará às 10 horas e 30 minutos.

Horário: 11 horas, domingo, 21 de novembro de 2021

Onde assistir: BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band (www.www.band.uol.com.br)

Veja o Grid de largada da Fórmula 1: como ficou a classificação do GP do Catar

Conheça o Circuito Internacional de Losail

Estreando no calendário da Fórmula 1 neste domingo, o GP do Catar conta com 57 voltas de 5,38 quilômetros aos pilotos, enquanto cada equipe terá disponível os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios).

O Circuito Internacional de Losail promete altas temperaturas e muitos ventos que prometem incomodar os pilotos, além do clima quente.

Inicialmente, a pista foi construída para receber o MotoGP do Catar em 2004 e só agora, em 2021, receberá uma corrida da Fórmula 1. A pista é rápida e fluida, com curvas de média e alta velocidade. Por estar no meio do deserto, os pilotos deverão prestar atenção nos mínimos detalhes como a areia na pista para evitar acidentes.

Conheça a pista de Losail no Catar, estreia da Fórmula 1 este ano, no vídeo a seguir.