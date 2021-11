Quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no GP do Catar? (21/11)

O heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo, 21 de novembro, no Grande Prêmio do Catar, no Circuito Internacional de Losail. A 20ª corrida da temporada de 2021 contou com Max Verstappen, da RBR, em segundo lugar, e Fernando Alonso, da Alpine, em terceiro.

Sem dificuldades, Lewis Hamilton ganhou a corrida da Fórmula hoje, 21, no GP do Catar, e botou fogo na disputa pelo título mundial. O britânico venceu sua sétima prova na temporada e fica agora somente a oito pontos do líder do ano, Max Verstappen.

Após largar na pole, o piloto da Mercedes manteve a liderança e sequer foi incomodado. No entanto, o heptacampeão mundial viu seu rival da RBR ressurgir na etapa. O holandês saiu em sétimo por conta de uma punição e partiu para o ataque. Com apenas cinco voltas, chegou ao segundo lugar e de lá não saiu mais.

Já Fernando Alonso, da Alpine, largou na terceira posição e conseguiu assumir a vice-liderança no início da corrida. No entanto, não segurou a pressão do holandês. Então, assim como em boa parte da temporada, Hamilton e Verstappen lideraram a prova.

A prova se encaminhava para Valtteri Bottas, da Mercedes, ficar com o terceiro lugar. Entretanto, na volta 34, o finlandês furou o pneu e viu o sonho do pódio ficar distante. Nas últimas voltas, abandonou a prova e quem se deu bem foi Alonso. O piloto chegou ao terceiro lugar e voltou ao pódio da Fórmula 1 depois de sete anos.

Resultado do GP do Catar na Fórmula 1

Lewis Hamilton (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull Racing) Fernando Alonso (Alpine) Sergio Perez (Red Bull) Esteban Ocon (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Sebastian Vettel (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpha Tauri) Daniel Ricciardo (McLaren) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) Mick Schumacher (Haas) George Russell (Williams) Nikita Mazepin (Haas) Valtteri Bottas (Mercedes) Nicholas Latifi (Williams)

Quando será a próxima corrida da F1?

A próxima corrida da Fórmula 1 será entre os dias 3 e 5 de dezembro, na Arábia Saudita.

Calendário da Fórmula 1

05 DEZEMBRO – SAUDI ARABIA GP JEDDAH STREET CIRCUIT

12 DEZEMBRO – ABU DHABI GP YAS MARINA CIRCUIT