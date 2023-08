Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP da Holanda 2023

A Fórmula 1 retorna após as férias de verão a Zandvoort para a corrida em casa de Max Verstappen – o Grande Prêmio da Holanda

Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position neste sábado, 26 de agosto, e vai largar em primeiro lugar no Circuito Zandvoort amanhã, pelo Grande Prêmio da Holanda, a décima terceira etapa da temporada na F1 de 2023. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada para amanhã na Fórmula 1, domingo (27), e saiba como assistir a corrida.

Grid de largada da Fórmula 1 tem Versrtappen na pole

A volta mais rápida no treino foi de Verstappen e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 27 de agosto, no Grande Prêmio da Holanda. Norris e Russel em segundo e terceiro, respectivamente.

Lewis Hamilton começará o Grande Prêmio da Holanda em 13º, na melhor das hipóteses, depois de sofrer uma surpreendente eliminação precoce na qualificação.

Com o Q2 começando em condições molhadas, a pista estava secando durante toda a sessão, com vários pilotos mudando para um novo conjunto de intermediários, já que o circuito de Zandvoort ainda não estava pronto para pneus slick.

Mas Hamilton manteve o mesmo conjunto de intermediários na Mercedes durante toda a sessão e ficou em perigo nos segundos finais, com seu oitavo lugar parecendo precário.

Lando Norris, Carlos Sainz e Logan Sargeant melhoraram seus tempos para eliminar Hamilton, o que significa que ele dividirá a sétima fila do grid com o 14º colocado Yuki Tsunoda, na melhor das hipóteses.

Lance Stroll, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg foram os outros pilotos que não conseguiram avançar para o Q3, com 0,084s separando Sargeant em 10º, Stroll, Gasly e Hamilton.

Max Verstappen liderou o segmento à frente de Oscar Piastri e Alex Albon.

Posição provisória do grid de largada da F1

1)Max Verstappen

2) Lando Norris

3) George Russel

4) Alex Albon

5) Fernando Alonso

6) Carlos Sainz

7) Sérgio Pérez

8) Óscar Piastri

9) Charles Leclerc

10) Logan Sargento

11) Passeio de Lance

12)Pierre Gasly

13) Lewis Hamilton

14) Yuki Tsunoda

15) Nico Hulkenberg

16) Zhou Guanyu

17) Esteban Ocon

18)Kevin Magnussen

19) Valtteri Bottas

20) Liam Lawson

Que horas é o GP de Inglaterra na F1 amanhã?

Zandvoort recebe a 13ª rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, de 25 a 27 de agosto. Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo, 27 de agosto | Fórmula 1

10h – GP da Holanda (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

