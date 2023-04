Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Austrália 2023

Saiba como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 no GP da Austrália. Foto: Reprodução Pixabay

No treino classificatório deste sábado, 01/04, Max Verstappen garantiu a pole position e vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Austrália, no Circuito de Albert Park. Esta é apenas a terceira prova da temporada na F1 em 2023. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 para amanhã e saiba como assistir a corrida.

Formam a parte da frente do grid de largada os pilotos George Russel e Hamilton.

O Grande Prêmio da Austrália está marcado para começar às 02h, na madrugada de domingo, 02/04, em Melbourne.

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã na Austrália

A volta mais rápida no treino de classificatório foi de Max Verstappen na pole position no grid de largada da Fórmula 1 de amanhã. George Russel e Lewis Hamilton completam a frente.

Grid de largada para amanhã

1 Max Verstappen Red Bull 1:16.732

2 George Russell Mercedes + 0.236

3 Lewis Hamilton Mercedes + 0.372

4 Fernando Alonso Aston Martin + 0.407

5 Carlos Sainz Ferrari + 0.538

6 Lance Stroll Aston Martin + 0.576

7 Charles Leclerc Ferrari + 0.637

8 Alex Albon Williams + 0.877

9 Pierre Gasly Alpine + 0.943

10 Nico Hulkenberg Haas + 1.003

11 Esteban Ocon Alpine 1:17.768

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri +0.331

13 Lando Norris McLaren +0.351

14 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.361

15 Nyck de Vries AlphaTauri +0.567

16 Oscar Piastri McLaren 1:18.157

17 Zhou Guanyu Alfa Romeo +0.023

18 Logan Sargeant Williams +0.040

19 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0.197

20 Sergio Perez Red Bull Racing NO TIME SET

LEIA: Pit Stop mais rápido da F1

Que horas é o GP da Austrália na F1 amanhã?

O Grande Prêmio da Austrália vai ser na madrugada de domingo, 02 de abril de 2023. Os pilotos vão dar a largada às 02h da madrugada, horário de Brasília.

A corrida vai ser no Circuito de Albert Park, em Melbourne, com 58 voltas. Esta é a terceira prova da temporada.

Dá para assistir na BAND, na TV aberta em todo o Brasil com transmissão 100% gratuita. A narração vai ser de Sérgio Maurício e os comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Outra opção é o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS, o site da Band (band.uol.com.br).

Leia também: Maiores campeões da Fórmula 1