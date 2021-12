Grid de largada da Fórmula 1: confira a classificação para o GP da Arábia

Lewis Hamilton, da Mercedes, garantiu a pole position neste sábado, 04/12, e por isso vai largar em primeiro lugar no Circuito Internacional de Jeddah amanhã, pelo Grande Prêmio da Arábia Saudita, a penúltima etapa da temporada na Fórmula 1. Desas maneira, veja como ficou o grid de largada para amanhã na Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida.

Quem fez a pole position? Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã

Lewis Hamilton, da Mercedes, fez a volta mais rápida e é pole position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita no grid de largada na corrida de amanhã. Valtteri Bottas e Max Verstappen fecharam a classificação.

No Q1, o holandês da Red Bull largou bem e fez uma rápida volta que o colocou na ponta da tabela enquanto Hamilton se manteve na retaguarda. Bottas, no entanto, surpreendeu e fez a volta mais rápida até que Sergio Perez tomou a ponta e terminou o treino em primeiro lugar, deixando o finlandês e Pierre Gasly em segundo e terceiro respectivamente.

Já no Q2, o mexicano Perez voltou com todo o gás necessário para assumir mais uma vez a frente da segunda corrida do dia. No entanto, Hamilton apareceu melhor e com o tempo de 1m27s712 assumiu a liderança. Perez e Verstappen fecharam o pódio.

Por fim, no Q3, Bottas apareceu como favorito ao conseguir a volta mais rápida pelo tempo de 1min28s143. Hamilton, por outro lado, apresentou problemas enquanto Tsunoda e Leclerc também chegaram bem na disputa.

No finalzinho da última etapa, Lewis Hamilton fez 1m27s511 e conseguiu a volta mais rápida. Faltando apenas dois minutos, Verstappen voltou para a pista de Jeddah em busca do melhor tempo e conseguiu, até que acabou batendo no muro, deixando Hamilton com a pole position, a quinta da temporada.

1º Lewis Hamilton (Mercedes) – pole position F1 hoje

2º Valtteri Bottas (Mercedes)

3º Max Verstappen (Red Bull Racing)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Sérgio Perez (Red Bull)

6º Pierre Gasly (Alpha Tauri)

7º Lando Norris (McLaren)

8º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9º Esteban Ocon (Alpine)

10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing)

13º Fernando Alonso (Alpine)

14º George Russell (Williams)

15º Carlos Sainz (Ferrari)

16º Nicholas Latifi (Williams)

17º Sebastian Vettel (Aston Martin)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Nikita Mazepin (Haas)

Que horas é o GP da Arábia Saudita na F1 amanhã?

O Grande Prêmio da Arábia Saudita vai acontecer neste domingo, 05 de dezembro de 2021. A largada será dada às 14h (horário de Brasília).

Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

14 horas da tarde – Corrida do GP da Arábia Saudita 2021 – BAND, BandPlay, BandNewsFM e Site da Band

Conheça o Circuito de Jeddah

Construído recentemente, o circuito internacional de Jeddah receberá a prova da Fórmula 1 pela primeira vez no calendário da modalidade. O circuito de rua é temporário, ou seja, foi construído especialmente para a prova deste domingo. Serão exigidas 50 voltas à noite já que o forte calor pode atrapalhar os pilotos.

Localizado em Corniche, uma área de resort costeiro em 30 km da cidade saudita de Jeddah, o local foi construído especialmente para a etapa deste fim de semana, com extensão em 6.175 metros, sendo o segundo maior do calendário da Fórmula 1.

A velocidade para o circuito é de 252 km/h, considerado um dos mais rápidos do ano pela modalidade. Com 27 curvas, rápidas e sinuosas, vai exigir dos pilotos muita atenção em ultrapassagens.

