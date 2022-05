Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP de Mônaco 2022

Posições do grid de largada vão definir onde cada piloto vai largar amanhã, no Circuito de Mônaco

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position no treino classificatório da F1 no sábado, 28 de maio, e por isso vai largar em primeiro lugar no domingo, no GP de Mônaco, em Monte Carlo. Completam o pódio Carlos Sainz, da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bull. Confira como ficou o grid de largada da Fórmula 1 completo.

Qual é o grid de largada da Fórmula 1 do GP de Mônaco

Correndo em casa, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez bonito no treino de classificação do grid de largada da Fórmula 1 do GP de Mônaco e conquistou a pole position. No pódio também estão Carlos Sainz, da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bull.

Assim como os três treinos livres do fim de semana, a Ferrari também dominou completamente as pistas do treino classificatório deste sábado, pronta para largar na frente pelo GP de Mônaco. Com sol e um belo tempo na cidade de Monte Carlo, os pilotos entraram na pista para definir o grid de largada da Fórmula 1 para amanhã.

Pelo Q1, Norris, Vettell, Magnussen e Bottas foram os primeiros a entrarem na pista. Depois, os outros pilotos também buscaram o tempo para garantir-se na próxima etapa do treino classificatório.

Verstappen disparou na ponta ao marcar o tempo de 1m14s295, assumindo a ponta da classificação. Logo atrás na tabela garantiram-se Perez, Hamilton e Leclerc. O mexicano da Red Bull conseguiu ultrapassar o pelotão de adversários e liderar o treino.

Entretanto, Leclerc não demorou para mostrar força total em casa, marcando o tempo de 1m12s939 para se garantir na primeira posição. Faltando dois minutos, a bandeira vermelha foi acionada após Tsunoda bater. Alguns pilotos aproveitaram para retornarem aos boxes depois de conquistarem o tempo necessário. Com o fim do treino, foram eliminados Zhou, Latifi, Stroll, Gasly e Albon.

No Q2, Sainz e Perez largaram bem pela segunda rodada do treino em disputa acirrada pelos melhores tempos. Leclerc entrou na pista e logo conseguiu destronar os adversários, incluindo o seu companheiro de equipe. A Mercedes também largou bem com Hamilton e Russell. Na Red Bull, Verstappen conquistou a sua vaga na última etapa, mas foi Perez quem conquistou o melhor tempo.

No finalzinho da etapa, Bottas tentou avançar para a última etapa, mas não conseguiu marcar bom tempo e sequer eliminar Russell, enquanto Vettell passou tranquilamente. Foram eliminados Tsunoda, Bottas, Magnussen, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.

Para o Q3, Leclerc voltou para o circuito determinado a garantir o melhor resultado principalmente porque corre em casa, anotando 1m11s376. Dito e feito, o monegasco da Ferrari facilmente assumiu a ponta. Sainz, seu companheiro, seguiu atrás.

Faltando exatos cinco minutos para o fim do Q3, os carros da Red Bull e Mercedes entraram na pista para buscar o melhor resultado na formação do grid. Russell foi bem, subindo para a sexta posição, enquanto Verstappen deixou a desejar com sua atuação.

Com trinta segundos para o fim do treino classificatório, a bandeira vermelha foi acionada após batida entre Sainz e Perez próximo do túnel, enquanto Fernando Alonso também bateu em outra ponta da pista do circuito. Com a batida, a direção da corrida encerrou a prova e Charles Leclerc garantiu a pole position de Mônaco.

O treino classificatório chegou ao fim com Leclerc mantendo o melhor tempo do fim de semana, enquanto Carlos Sainz e Sergio Perez fecharam o pódio.

Grid de largada da Fórmula 1 amanhã – GP de Mônaco 2022

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Carlos Sainz (Ferrari)

3º Sergio Perez (Red Bull)

4º Max Verstappen (Red Bull)

5º Lando Norris (McLaren)

6º George Russell (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Lewis Hamilton (Mercedes)

9º Sebastian Vettell (Aston Martin)

10º Esteban Ocon (Alpine)

11º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13º Kevin Magnussen (Haas)

14º Daniel Ricciardo (McLaren)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Que horas vai começar a corrida de amanhã na F1?

A corrida de Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco vai começar às 10h, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito de Mônaco, em Monte Carlo.

Esta é a sétima prova da temporada na Fórmula 1, realizada após o Grande Prêmio da Espanha, onde Max Verstappen, da Red Bull, anotou mais uma vitória, assumindo a liderança. Charles Leclerc, da Ferrari, vem logo atrás na vice-liderança.

Para assistir o GP de Mônaco, você deve sintonizar o canal da BAND, pela TV aberta, no horário exato e então curtir todas as emoções do esporte. Se preferir, pode assistir também online através do site da emissora (www.band.uol.com.br) ou através do aplitcativo BandPlay, totalmente de graça.

