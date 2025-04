Grid de Largada da Fórmula 1: Pole Position do GP do Japão 2025

Max Verstappen da Red Bull garantiu a pole position hoje, 5, e vai largar em primeiro lugar no Circuito de Suzuka no domingo, 6, pelo Grande Prêmio do Jp na temporada na F1 de 2025. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 em Suzuka

Quem vai começar onde no Grande Prêmio do Japão de 2025? Vamos dar uma olhada no grid de largada completo da F1 para a corrida principal de domingo no Circuito Internacional de Suzuka.

O piloto da Red Bull Max Verstappen largará na pole position, com Lando Norris em segundo pela McLaren.

Posição do grid de largada da F1

1º Max Verstappen – Red Bull

2º Lando Norris – McLaren

3º Oscar Piastri – McLaren

4º Charles Leclerc – Ferrari

5º George Russell – Mercedes

6º Kimi Antonelli – Mercedes

7º Isack Hadjar – Racing Bulls

8º Lewis Hamilton – Ferrari

9º Alex Albon – Williams

10º Oliver Bearman – Haas

11º Pierre Gasly – Alpine

12º Fernando Alonso – Aston Martin

13º Liam Lawson – Racing Bulls

14º Yuki Tsunoda – Red Bull

15º Carlos Sainz* – Williams

16º Nico Hülkenberg – Stake

17º Gabriel Bortoleto – Stake

18º Esteban Ocon – Haas

19º Jack Doohan – Alpine

20º Lance Stroll – Aston Martin

Que horas é a corrida domingo?

O Grande Prêmio da China neste domingo, 6 de março de 2025, terá a largada às 02h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

