Hoje não tem treino classificatório F1? Entenda a mudança

Diretamente do Azerbaijão, os pilotos vão disputar a quarta corrida da temporada no Circuito Urbano de Baku. Mas diferentemente dos outros prêmios, nesse fim de semana a treino classificatório para o grid de largada da Fórmula 1 foi formado na sexta-feira, enquanto o sábado receberá a corrida Sprint. Mas as mudanças da F1 não param por aí; entenda.

Por que hoje não tem treino classificatório na Fórmula 1?

Desde 2021, a Fórmula 1 realiza a corrida Sprint, mas a partir desse ano, o tradicional treino classificatório que seria realizado aos sábado passa a ser antecipado para a sexta-feira - ocorreu ontem, depois do treino livre. Além disso, a definição de quem vai largar lá na frente na corrida de domingo também mudou.

A Sprint já não define o grid, então o treino classificatório continua cumprindo seu papel, mas na sexta ao invés no sábado. Veja com quem ficou a pole position.

Trata-se do novo formato envolvendo a corrida sprint. Parece complexo, mas é fácil de entender: quando a prova tem a sprint, o fim de semana contará com um treino livre e o tradicional classificatório na sexta-feira, aquele que define o grid de largada para domingo.

No sábado, o classificatório (seguindo o tradicional modelo com três sessões) será realizado para formar o grid para a corrida sprint, que acontece logo na sequência. A classificação final da sprint nada tem a ver com o GP do Azerbaijão no domingo, ou seja, desconsidere a classificação da sprint race.

Por fim, no domingo, a corrida terá como largada o resultado do treino classificatório de sexta-feira.

Sexta-feira, 28 de abril | Treino classificatório

6h20 – Treino livre (Bandsports)

10h – Classificação para a corrida (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Sábado, 29/04 | Sprint

05h30 - Classificação para a Sprint Race (BandSports)

10h30 - Sprint Race (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Domingo, 30/04 | corrida da F1

08h - GP do Azerbaijão na Fórmula 1 (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Pontuação da sprint race

E não foi só a regra para o treino classificatório em etapa com Sprint que mudou: o próprio circuito ganhou novas regras. A corrida curta já não define o grid de largada, agora serve apenas para pontuar os oito primeiros da classificação da F1.

O primeiro colocado fica com oito pontos, o segundo com sete, o terceiro com seis e assim sucessivamente na Fórmula 1.

Lembre-se que apenas Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Austin nos Estados Unidos e Brasil terão este formato de fim de semana com a sprint. As outras corridas contarão com três treinos livres, classificatório e a corrida.

Confira a pontuação total entregue aos pilotos na corrida sprint da Fórmula 1.

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

Onde assistir a F1?

Os treinos e a corrida da Fórmula 1 no Brasil são transmitidos com exclusividade pela Rede Bandeirantes, emissora paulista disponível em todos os estados do país.

Dá para assistir a corrida na Band, pela TV aberta, ao vivo e de graça. Sérgio Maurício é o responsável pela narração ao lados dos comentaristas Felipe Giaffone, Max Wilson e Reginaldo Leme. A repórter Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

Na TV paga, o BandSports transmite os treinos apenas entre as operadoras de TV por assinatura. Pela internet dá para assistir no site da emissora (www.band.uol.com.br) e no BandPlay. Tem também o aplicativo oficial, F1 TV, onde apenas assinantes tem acesso.

