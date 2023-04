Confira as posições de cada piloto no grid de largada para a prova do Azerbaijão do fim de semana

Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP do Azerbaijão 2023

Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu a pole position no treino classificatório desta sexta-feira, 28 de abril, e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Azerbaijão, no Circuito da Cidade de Baku. Confira o grid de largada da Fórmula 1 completo e onde cada piloto irá largar na corrida de domingo.

Formam a parte da frente do grid de largada Max Verstappen e Sergio Perez, ambos da Red Bull em segundo e terceiro respectivamente. Hamilton ficou em quinto.

O Grande Prêmio do Azerbaijão é a quarta corrida da temporada. Neste fim de semana um novo formato está sendo testado pela Fórmula 1, onde o treino classificatório da sexta define o grid do domingo, e no sábado o treino de classificação para o sprint e a própria sprint race em seguida.

Grid de largada da Fórmula 1 para domingo

A volta mais rápida no treino foi de Charles Leclerc, da Ferrari com 1m40s203 e é dele a pole position no grid de largada na corrida de domingo, 30 de maio, no Grande Prêmio do Azerbaijão. Verstappen e Perez fecharam a classificação.

1 Leclerc (Ferrari) - 1:40.203

2 Max Verstappen (Red Bull) - 1:40.391

3 Sergio Perez (Red Bull) - 1:40.391

4 Carlos Sainz (Ferrari)

5 Lewis Hamilton (Mercedes)

6 Fernando Alonso (Aston Martin)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9 Lance Stroll (Aston Martin)

10 Oscar Piastri (McLaren)

11 George Russell (Mercedes)

12 Esteban Ocon (Alpine)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15 Logan Sargeant (Williams)

16 Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17 Nico Hulkenberg (Haas)

18 Kevin Magnussen (Haas)

19 Pierre Gasly (Alpine)

20 Nyck de Vries (AlphaTauri)

Horário da corrida do GP do Azerbaijão

O Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo, 30 de abril, vai começar às 08h (Horário de Brasília) no Circuito Urbano de Baku. Todos os vinte pilotos vão correr na quarta prova da temporada da Fórmula 1 com 51 voltas exigidas.

A Band, na TV aberta, transmite a corrida para todo o Brasil de graça no domingo. Também dá para assistir no site da emissora (www.band.uol.com.br) e no BandPlay, aplicativo de streaming gratuito.

Sérgio Maurício narra a corrida ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.