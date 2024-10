Horário, como assistir e informação do Circuito da Cidade do México

Horário da corrida de F1 domingo no GP do México 2024

Neste domingo, 27 de outubro, ocorre o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. A Ferrari conquistou a pole position.

A rodada da temporada de F1 de 2024 no GP do México começa às 17h, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio "no capricho" e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

O Grande Prêmio da Cidade do México será novamente realizado no Autódromo Hermanos Rodriguez, localizado na capital do país, Cidade do México. O circuito recebe o nome dos famosos pilotos mexicanos Ricardo e Pedro Rodriguez, o primeiro dos quais morreu nos treinos para o GP do México de 1962.