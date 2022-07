Horário da corrida F1 hoje no GP da Hungria 2022 ao vivo

Prepare-se porque a Fórmula 1 promete grandes emoções! Red Bull, Mercedes ou Ferrari? Quem vai levar a melhor? Tem Grande Prêmio da Hungria neste domingo, 31 de julho, no Circuito Hungaroring, com o horário da corrida F1 hoje às 10h (Horário de Brasília). Aqui estão todas as informações que você precisa saber para ficar muito bem informado sobre a corrida da Fórmula 1 hoje.

Serão 70 voltas no circuito de 4,381 quilômetros de Hungaroring. George Russell (Mercedes) vai largar em primeiro, com Carlos Sainz e Charles Leclerc (Ferrari) fechando o pódio.

Que horas é a corrida F1 hoje?

O horário da corrida da Fórmula 1 hoje é 10 horas, horário de Brasília no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, na Hungria. O Grande Prêmio da Hungria 2022 é transmitido para o Brasil através da BAND, disponível na TV aberta em todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Sérgio Maurício narra a corrida, enquanto Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comentam, e reportagem especial de Mariana Becker.

Para aqueles que não podem acompanhar pela TV, o site da Band (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens da corrida de graça, assim como o aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS.

Horário da corrida F1 hoje: 10h (Horário de Brasília)

Corrida: Grande Prêmio da Hungria, no Circuito Hungaroring, em Mogyorod, na Hungria

Onde assistir: BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM

Veja também o Grid de largada da F1: classificação completa GP da Hungria

Conheça o Circuito Hungaroring na F1

O Circuito Hungaroring, localizado em Mogyorod, na Hungria, recebe a décima terceira prova da temporada neste domingo, 31 de julho, o Grande Prêmio da Hungria. Todos os vinte pilotos estarão na pista para disputarem a vitória.

A pista é semelhante a uma pista de kart, com 14 curvas e praticamente poucas retas. Os pilotos mostram que o circuito pode ser, sim, perigoso e que necessita de muita atenção.

Criado em 1985, o local foi pensado exatamente para receber corridas de automobilismo. No entanto, as autoridades do país chegaram a pensar no parque Nepliget, em Budapeste, mas daí o Circuito Hungaroring ganhou força, tornando-se um local específico para corridas.

O circuito só entrou para o calendário da Fórmula 1 em 1986, com a vitória de Nelson Piquet, pela Williams, deixando Ayrton Senna para trás no grid.

Hoje, o recorde de volta mais rápida é de Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1m16s627.

Quem venceu o GP da Hungria em 2021?

Esteban Ocon, da Alpine, foi quem venceu o Grande Prêmio da Hungria em 2021. A vitória foi uma grande surpresa até mesmo para os torcedores da equipe, já que a Alpine sequer brigou pelo título dos pilotos e no Campeonato de Construtores.

No pódio, Ocon em primeiro lugar, Lewis Hamilton, da Mercedes, em segundo e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro lugar. Sebastian Vettel, da Aston Martin, terminou na vice-liderança mas acabou desqualificado depois que a amostra de combustível não pôde ser extraída de seu carro após a corrida.

+ Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja ranking