Horário da luta de boxe: Benavidez x Demetrius Andrade (25)

Hoje não tem UFC, mas o boxe traz uma disputa que promete agitar a noite de sábado, 25, entre David Benavidez e Demetrius Andrade. A luta será na Arena Michelob Ultra, em Las Vega e começa às 22h (de Brasília) - com transmissão ao vivo.

Onde assistir a luta de David Benavidez x Demetrius Andrade?

A luta de David Benavidez e Demetrius Andrade no boxe está prevista para começar no fim da noite deste sábado, já que o card tem início às 22h (de Brasília) e a disputa principal é a última. A única forma de assistir o evento é pelo canal ESPN 4 e Star Plus, serviço de streaming por assinatura.

Nenhum canal da televisão aberta exibirá o evento de boxe neste sábado porque os direitos de transmissão são exclusivos do grupo Disney. Nenhum outro canal, aberto ou fechado, pode transmitir no Brasil.

O Star Plus, plataforma de streaming, está disponível no site (www.starplus.com) e no aplicativo.

Data: sábado, 25 de novembro

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Michelob Ultra Arena, em Las Vegas, Estados Unidos

Onde assistir: ESPN 4 e Star Plus

Quais são as lutas no card hoje?

O evento de boxe, promovido pela Premier Boxing Champions, apresenta outras três lutas neste sábado, em Las Vegas, por diferentes categorias.

A luta co-principal da noite acontece entre Jermall Charlo, pugilista americano de 33 anos, que retorna aos ringues depois de dois anos e meio, e Jose Benavidez Jr, boxeador profissional de 31 anos, com 29 vitórias, duas derrotas e um empate.

Lutas de boxe em Las Vegas hoje, 25

Peso supermédio: David Benavidez vs Demetrius Andrade

Peso-médio: Jermall Charlo vs Jose Benavidez Jr

Peso superleve: Subriel Matias vs Shohjahon Ergashev

Peso superpluma: Hector Luis Garcia vs. Lamont Roach

