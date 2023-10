Luta de Popó e Bambam no boxe já tem data em 2024

Na era dos desafios dentro do ringue entre atletas profissionais e influenciadores, uma disputa tem ganhada buscas no Google: quando vai ser a luta de Popó, 48 anos, e Bambam, 45, anos? O ex-BBB e fisiculturista vai enfrentar o tetracampeão de boxe no primeiro bimestre de 2024.

Enquanto isso, os Popó e Bambam têm trocado ofensas nas redes sociais, o que tem aumentado a rivalidade. O encontro promete! Então vem ver o que sabemos até agora.

Saiba por que a luta do Charles Do Bronx foi cancelada

Quando vai ser a luta de Popó e Bambam?

O dia da luta de Popó com Bambam ainda não foi divulgado, mas o SBT confirmou no dia 25 de outubro que o confronto entre o atleta e o influenciador deve ocorrer entre janeiro ou fevereiro de 2024. A luta deve ser organizada pelo Fight Music Show, evento que traz desafios de boxe entre celebridades e renomados ex-atletas, como é o caso do pugilista.

Antes da previsão de quando será a luta, em 14 de setembro, Popó divulgou um vídeo em seu Instagram onde aparece assinando o contrato da luta no Fight Music Show.

No site oficial do FMS já é possível encontrar o link para o grupo de pré-venda do show. Outra luta que também está marcada após ambos assinarem o contrato é a dos cantores Nego do Borel e MC Gui. As duas personalidades também estiveram juntas em A Fazenda 13, em 2022.

Quantas lutas de exibição Popó já fez?

Desde que se aposentou, em 2012, Popó tem se aventurado em lutas de exibição e já participou de duas edição. A primeira foi contra o humorista Whindersson Nunes em janeiro de 2022, em Florianópolis, e terminou em empate. Com o resultado, os dois teriam dividido R$ 12 milhões, além das cotas de patrocínios e do pay-per-view, conforme dados do site Super Lutas.

Já o segundo desafio foi em setembro de 2022 e teve o lutador de MMA José Pelé Landi, e mais uma vez Popó saiu vitorioso. A luta mais recente ocorreu em setembro de 2023 contra o youtuber Junior Dublê, conhecido como o dublê do ator Vin Diesel. A disputa foi rápida e Arcelino também ganhou o confronto.

O que é o Fight Music Show?

O Fight Music Show, ou FMS, é um evento de artes marciais - em especial o boxe - que possui como objetivo levar o entretenimento ao seu público. Segundo informações do portal GZH, o idealizador do projeto é o treinador Mamá Brito, CEO da FMS, responsável por trabalhar com lutadores como Rodrigo Minotauro e Rogério Minotauro.

A organização FMS foi criada justamente em 2022, primeiro ano da edição. Ela reúne artistas da música, TV, e até da internet contra atletas de renome. Ainda conforme o site GZH, o Fight Music Show foi inspirado pelo reality show Contender Series, onde Dana White, CEO do UFC, busca novos talentos.

Em cada ano, uma nova edição é organizada em diferentes estados e cidades. Famosos como Whindersson Nunes, MC Livinho e Dynho Alves já participaram do evento. No site principal e nas redes sociais é possível comprar ingressos entre as edições por diferentes valores.

VEJA: próxima luta do Alex Poatan no UFC