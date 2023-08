Horário da luta do Popó x Jr. Dublê e onde vai passar hoje

O ídolo brasileiro Popó enfrenta o youtuber Junior Dublê neste sábado, 26 de agosto, em luta de boxe no evento Fight Music 3 em São Paulo. Além da luta do Popó, outras nove disputas também serão realizadas no evento que começa às 19h15 (horário de Brasília), em transmissão para todo o país.

No ano passado, Popó e Whindersson se enfrentaram pelo mesmo evento.

Que horas é a luta do Popó hoje?

O Fight Music 3 começa às 19h15, horário de Brasília, mas a luta do Popó vai ser a última do evento, sem previsão de início. O canal Combate, na TV paga, transmite todas as lutas com narração de Luiz Prota e comentários de Ana Hissa e Ítalo Sena.

Dá para assistir as duas primeiras lutas do evento no site www.combate.com e no Youtube do Combate de forma gratuita em qualquer lugar do país.

Mesmo aposentado dos ringues, Popó, 47 anos, participa de torneios amistosos. Depois de empatar com Whindersson no ano passado no mesmo evento, esta é a segunda luta do ídolo do boxe. Junior Dublê é influenciador, ficou famoso por ser sócia do ator Vin Diesel e tem mais 3 milhões de seguidores no Instagram.

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Clube Hebraica, em São Paulo

Onde assistir: Combate

Por que Naldo desistiu de lutar com Popó?

Inicialmente, Popó enfrentaria o cantor Naldo na luta principal do Fight Music 3 deste sábado, mas ele desistiu de participar e por isso Junior Dublê o substituiu. Em entrevista ao programa Samba Gol, da Rádio Transcontinental FM, Naldo disse que desistiu de lutar por falta de tempo.

A ideia partiu do próprio cantor após afirmar que estava treinando boxe e que Popó desistiu de enfrenta-lo. Nas redes sociais, o ídolo do boxe chamou o cantor para uma luta, mas de última hora Naldo decidiu não participar do evento em São Paulo.

A reação de Naldo gerou revolta em Popó. Segundo o atleta, ele perdeu 1 milhão após cancelar a luta, afirmando que Naldo 'só bate em mulher', antigo caso envolvendo a mulher do cantor, Moranguinho, durante entrevista ao mesmo programa da Rádio Transcontinental. Naldo não respondeu as acusações do lutador.

Programação do Fight Music 3

Além da luta entre Popó e Junior Dublê, outros quatro confrontos serão realizados neste sábado, também no boxe, no Fight Music. No MMA, cinco lutas serão disputadas no octógono.

BOXE:

Popó Freitas x Junior Dublê

Dynho Alves x MC Livinho

Rafael ''Rey Physique'' x Renato ''Pobre Loco''

Felipe Gonçaves ''BrTT'' x Caio ''Nog''

Rodrigo Ruiz x Eduardo Munra

MMA:

Nicolle Caliari x Carolina Jiménez

Marcel Adur x João Lucas ''Marreta''

Johnatha Guido x Hilário Silva

Rafael ''Miniman'' x Diogo Silva ''Pink''

Guilherme Pat x Leandro Moreira

