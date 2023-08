Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol torce para qual time?

Em seu terceiro mandato como presidente da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, de 51 anos, rende muita polêmica com suas decisões sobre o futebol na América do Sul, principalmente a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Mas para qual time o presidente da Conmebol torce?

Presidente da Conmebol torce para o Olímpia

Em abril de 2020, Alejandro admitiu em entrevista para o jornal argentino 'Olé' que é torcedor do Olimpia, do Paraguai, mas garantiu que hoje o seu principal interesse é garantir as melhores condições para todos os clubes da América do Sul, sem distinção.

"Não tenho vergonha da minha origem, fui olimpiano (Olimpia, do Paraguai) e vou morrer olimpiano. Mas a prioridade é a Conmebol e que funcione para todos igualmente, com regras claras".

Durante a entrevista, o presidente da entidade máxima também contou a sua relação com o Boca Juniors, já que o pai de Alejandro e Alberto J. Armando, ex-presidente do Boca, eram 'compadres'. Os pais do presidente da Conmebol, inclusive, foram padrinhos de casamento de Alberto, que era padrinho do irmão mais novo de Alejandro, Emílio. Mesmo assim, ele garante que não tem preferencias nem por Boca ou River Plate.

Em certo momento da entrevista ao jornal argentino, Alejandro disse que o seu jogador favorito é Gabigol, do Flamengo, descrevendo o atacante como 'um daqueles jogadores que define um jogo em um minuto'. Na final da Libertadores em 2019, o jogador marcou dois gols contra o River Plate e conquistou o segundo título do Flamengo.

Polêmica com Fluminense agita as redes sociais

Através das redes sociais, o Fluminense informou algumas proibições para a partida contra o Olimpia na quinta-feira, 24 de agosto, nas quartas de final da Libertadores, no Maracanã, como as ações 'ruas de fogo', para a recepção de jogadores antes da bola rolar.

Também está proibida o uso de sinalizadores e fogos dentro do estádio ou nas áreas próximas, proibida a entrada de bandeirõs, bandeiras ou hastes, foguetórios e entrar com camisas de qualquer outro time ou seleção da América do Sul com exceção do Fluminense ou Olimpia.

Nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras ligaram o fato do presidente ser torcedor do Olimpia, adversário do Fluminense nas quartas de final, com as regras rígidas demais ao time brasileiro. A Conmebol não comentou o fato e também não deu declarações sobre as proibições.

Onde assistir Fluminense e Olimpia na Libertadores?

Os direitos de transmissão da partida entre Fluminense e Olimpia nas quartas de final da Libertadores pertencem à ESPN, canal da TV paga, e ao Star Plus, serviço de streaming da Disney. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida na quinta-feira.

A ESPN está disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, por isso entre em contato com o seu operador para adquirir o canal esportivo na programação. Já o Star Plus pode ser assinado por R$ 40,90 por mês no site oficial ou no aplicativo.

Este é apenas o primeiro jogo entre Fluminense e Olimpia. O duelo de volta está marcado para quinta-feira, 31 de agosto, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, às 21h30, horário de Brasília.

