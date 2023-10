Horário da luta do Whindersson Nunes contra MyMateNate no sábado (14)

Whindersson Nunes está pronto para voltar ao ringue e no próximo sábado, 14 de outubro, o comediante vai enfrentar MyMateNate em luta de boxe pela 12ª edição do MF & DAZN X Séries: The Prime Card. O evento é produzido pela Misfits Boxing, começa às 15h (horário de Brasília) e será realizado em Manchester.

A luta do Whindersson Nunes não vale cinturão, mas é a maneira que o brasileiro tem de se redimir com o público brasileiro após a derrota para King Kenny em julho no High Stakes.

E a boa notícia é que tem transmissão para o Brasil!

Como assistir a luta do Whindersson Nunes no boxe?

A luta do Whindersson Nunes contra MyMateNate no boxe será transmitida com exclusividade pelo pay-per-view DAZN, disponível a partir das 15h (de Brasília) para todos os assinantes. Não dá para assistir a luta na televisão porque nenhum canal comprou os direitos de transmissão.

Em Manchester, o evento da Misfits Boxing vai acontecer na AO Arena, na Inglaterra, com outras 11 disputas no card, incluindo a luta principal entre KSI e Tommy Fury, além da presença do influenciador Logan Paul contra Dillon Danis, cada uma por categorias diferentes.

Horário: a partir das 15h (de Brasília)

Local: AO Arena, em Manchester, na Inglaterra

Onde assistir: DAZN

Quem é MyMateNate, rival de Whindersson?

Nathan Bartling, ou MyMateNate, é o maior influenciador digital da Tailândia. Apesar do sucesso no país asiático, o rapaz de 30 anos nasceu em Utah, nos Estados Unidos, mas decidiu se mudar para outro continente ao lado da namorada, a atriz Ava Pawornwan Verapuchong, de 26 anos.

Nas redes sociais, ele possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, onde publica vídeos de pegadinhas ao lado de amigos, além de mostrar a cultura da Tailândia e também o dia a dia no país para quem deseja um dia visitar.

Desde que decidiu se aventurar no boxe, Nathan acumula quatro lutas, com três vitórias e uma derrota. A sua primeira experiência aconteceu em 22 de fevereiro de 2020, contra o influenciador Kyutae Oppa, no torneio Ytboxrec. O americano venceu, mas em novembro daquele mesmo ano foi derrotado por Thun Thanakorn.

Já em novembro de 2022 Nathan venceu Tack Pharunyoo, enquanto em abril de 2023 perdeu para o britânico King Kenny no torneio High Stakes, o mesmo que Whindersson também participou.

Programação do evento de Boxe

Esta é a décima edição do MF & DAZN X Séries: The Prime Card, realizado em Manchester, e produzido pela Misfits Boxing. A luta principal traz a acirrada disputa entre KSI, youtuber que decidiu se aventurar no rap, boxe e também nos negócios, e Thommy Fury, ex-participate do reality show Love Island e irmão do campeão peso-pesado de boxe Tyson Fury.

Já Logan Paul, sensação da internet e do boxe, terá pela frente Dillon Danis, amigo do astro do UFC Conor McGregor.

Acompanhe o card completo do evento no sábado.

CARD PRELIMINAR:

Ryan Taylor x Swarmz - peso médio

Astrid Wett x Alexia - peso mosca feminino

Chase De Moor x Tempo Arts - título dos pesos pesados do Misfits

SX x DTG - peso pesado

CARD PRINCIPAL:

KSI vs. Tommy Fury - título peso pesado

Logan Paul vs. Dillon Danis - peso pesado

Salt Papi vs. Slim - título dos médios

Deen the Great vs. Walid Sharks - título dos pesos leves

King Kenny vs. Anthony Taylor - título meio-pesado

Whindersson Nunes Batista vs. My Mate Nate - título meio-pesado

Nichlmao & Alex Wassabi vs. Luis Pineda & B Dave - título de tag team

