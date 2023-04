Whindersson Nunes não vai mais fazer show? Entenda

Whindersson, 28 anos, não sobe aos palcos há alguns meses. O humorista fez uma turnê de sucesso com o show "Isso Não é um Culto", que terminou no segundo semestre de 2022 e até chegou ao catálogo da Netflix. Depois, ele anunciou uma pausa e tem se dedicado ao boxe. Afinal, Whindersson Nunes não vai mais fazer show?

Whindersson Nunes vai voltar a fazer show em 2023?

Em uma série de stories no Instagram em setembro de 2022, época do último show de sua turnê de humor, Whindersson Nunes anunciou que estava em fase de transição e pretendia descansar. Na ocasião, o humorista disse que apesar do hiato não desaparecerá para sempre.

Ele também chegou a comentar que estava contente com o resultado dos shows de "Isso não é Um Culto", que foi uma turnê em que conseguiu fazer tudo o que queria com o projeto, e que por isso precisava manter o nível da qualidade no trabalho. "Tenho que criar uma parada bem bacana para um dia voltar com uma parada bem massa", explicou.

Enquanto a careira artística segue sem novidades, Whindersson tem brilhado nos ringues. Em abril de 2023, ele enfrentou o polônes Filipek no boxe. O brasileiro saiu da disputa como o vencedor, após nocautear o adversário.

Como assistir o especial de stand-up de Whindersson Nunes

Quem está com saudade dos shows de Whindersson Nunes pode conferir seu projeto de humor mais recente na plataforma da Netflix. O stand-up "Isso não é um Culto" está no catálogo e pode ser acessado pelos assinantes de qualquer pacote.

Como Whindersson ficou famoso?

Whindersson Nunes se tornou conhecido em todo o país por causa do Youtube. Ele começou a trabalhar na plataforma de vídeos ainda na adolescência e em 2012 viralizou com o vídeo Alô, Vó, Tô Reprovado, paródia da música Alô, Vó, Tô Estourado. A produção alcançou 5 milhões de visualizações em uma semana e colocou o nome do piauiense no mapa da internet.

O canal continuou crescendo e hoje soma mais de 44 milhões de inscritos. O famoso investiu na área do humor e passou a fazer shows de stand-up, estreou como ator e apareceu em obras como Os Parças (2017), Os Penetras 2 (2017), Internet - O Filme (2017), Dra. Darci (2018), A Placa de Rubi (2019), entre outros.

Whindersson Nunes também passou a ter destaque nas redes sociais e se tornou influenciador digital. Hoje, ele tem 58,7 milhões de fãs no Instagram, 21 milhões no Tiktok, 11 milhões no Facebook e mais de 26 milhões no Twitter.