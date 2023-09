Próxima luta de Whindersson Nunes no boxe em 2023 está marcada

Após a derrota para King Kenny em julho, o humorista Whindersson Nunes já tem data marcada para voltar aos ringues de boxe. O brasileiro vai enfrentar o youtuber MyMateNate no evento organizado pela Misfits Boxing em Manchester, por isso veja a data da luta de Whindersson Nunes no boxe e todos os detalhes.

Quando é a luta de Whindersson Nunes em outubro?

A próxima luta de Whindersson Nunes vai ser em 14 de outubro, sábado, na AO Arena, em Manchester, na Inglaterra, contra o youtuber americano MyMateNate. O horário será confirmado pela Misfits Boxing, empresa responsável pelo torneio de boxe.

O evento é organizado pelo youtuber KSI, que vai enfrentar na luta principal Tommy Fury, irmão do campeão mundial peso-pesado Tyson Furry. Enquanto isso, Logan Paul, irmão de Jake Paul e youtuber com mais de 26 milhões de seguidores, enfrentará Dillon Danis, conhecido como o 'bad boy do MMA' e amigo de Conor McGregor.

Whindersson tem quatro lutas em seu currículo. Ele estreou com vitória no boxe em 28 de setembro de 2019, no amador, contra Mário Silva enquanto em 2022 empatou com o astro Popó no Fight Music Show.

Em abril de 2023, Whindersson disputou o High Stakes, com vitória por nocaute contra o polonês Filipek, e derrota para King Kenny na semifinal, eliminado do torneio entre celebridades da internet.

Onde assistir a luta do Whindersson?

A DAZN é a patrocinadora oficial do evento de boxe entre celebridades, portanto a próxima luta de Whindersson Nunes será transmitida com exclusividade na plataforma de streaming por assinatura. Acesse o site e torne-se assinante por R$ 19,90 por mês.

Até o momento, nenhuma emissora de televisão mostrou interesse em comprar a luta do humorista. No duelo do brasileiro contra King Kenny, no High Stakes em julho, a Globo comprou os direitos de transmissão e exibiu ao vivo no Combate, assim como os melhores momentos na TV aberta na madrugada.

Como os direitos de imagem pertencem ao Dazn, resta a dúvida se outra plataforma poderá exibir o evento de boxe ou não.

Quem é MyMateNate?

O youtuber MyMate Nate, ou Nathan Bartling, vai ser o adversário na luta do Whindersson Nunes em Manchester, na Inglaterra. O americano de 30 anos mora na Tailândia com a namorada, a atriz Ava Pawornwan Verapuchong, de 26 anos. Em seus vídeos, Nate mostra o dia a dia de como é viver no país asiático, pegadinhas ao lado de amigos além de mostrar o lado cultural da Tailândia.

No Instagram ele tem 1 milhão de seguidores, enquanto no Youtube acumula mais de 13 milhões de inscritos em seu canal. No boxe, ele acumula quatro lutas com três vitórias e uma derrota desde 2020, quando decidiu se aventurar no caminho das artes marciais.

O americano estreou com vitória no boxe em 22 de fevereiro de 2020, contra o influenciador Kyutae Oppa, no torneio Ytboxrec, enquanto em novembro do mesmo ano derrotou Thun Thanakorn. Em novembro de 2022, na mesma competição, ganhou de Tack Pharunyoo, mas em abril de 2023, perdeu para King Kenny no High Sakes, na Inglaterra.

