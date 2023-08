Horário do Brasil de basquete masculino contra a Costa do Marfim no Mundial

A Seleção Brasileira de basquete masculino joga nesta terça-feira, 29 de agosto, contra a Costa do Marfim na Indonesia Arena. O confronto começa às 06h45 de Brasília, e é válido pela terceira rodada do grupo G. Veja como assistir:

Que horas é o jogo do Brasil basquete masculino

Os direitos de transmissão do Mundial de basquete pertencem à ESPN, disponível na televisão paga e também na plataforma de streaming para assinantes.

Se a seleção brasileira perder, então está fora da segunda fase da Copa do Mundo de basquete. Brasil e Costa do Marfim somam uma vitória e uma derrota, então o jogo de terça é decisivo.

Horário: 06h45 (de Brasília)

Local: Indonesia Arena, em Jacarta, na Indonésia

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Tabela de jogos da seleção brasileira

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo de basquete ao lado da Espanha, Irã e Costa do Marfim com sede na Indonésia, em Jacarta.

PRIMEIRA RODADA DE BASQUETE

Sábado, 26/08 às 06h45 - Brasil x Irã

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Sábado, 26/08 às 10h30 - Espanha x Costa do Marfim

Onde assistir: Star Plus

SEGUNDA RODADA DE BASQUETE

Segunda-feira, 28/08 às 06h45 - Costa do Marfim x Irã

Onde assistir: Star Plus

Segunda-feira, 28/08 às 10h30 - Brasil x Espanha

Onde assistir: ESPN e Star Plus

TERCEIRA RODADA DE BASQUETE

Quarta-feira, 30/08 às 06h45 - Brasil x Costa do Marfim

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Quarta-feira, 30/08 às 10h30 - Irã x Espanha

Onde assistir: Star Plus

Grupos da Copa do Mundo de Basquete masculino da Fiba 2023

São três rodadas de jogos de basquete masculino, onde os integrantes do mesmo grupo se enfrentam em turno único, em pontos corridos, e os dois melhores na classificação avançam para a segunda fase.

A segunda fase também é disputada no formato de grupos, onde as 16 seleções são divididas em quatro grupos de quatro, enquanto o grupo G e H, com França, Canadá, Letônia e Líbano, unem-se, além de A e B, C e D, E e F. Daí, os dois melhores de cada grupo vão para as quartas de final, semifinal e a final. A fase eliminatória é sempre jogada em mata-mata e em partida única, onde quem perde está eliminado.

A Copa do Mundo de Basquete Fiba de 2023 contará com um total de 92 jogos. A final será no dia 10 de setembro.

Grupo A

Angola

República Dominicana

Filipinas

Itália

Grupo B

Sudão do Sul

Sérvia

China

Porto Rico

Grupo C

Estados Unidos

Jordânia

Grécia

Nova Zelândia

Grupo D

Egito

México

Montenegro

Lituânia

Grupo E

Alemanha

Finlândia

Austrália

Japão

Grupo F

Eslovênia

cabo Verde

Geórgia

Venezuela

Grupo G

Irã

Espanha

Costa do Marfim

Brasil

Grupo H

Canadá

Letônia

Líbano

França

