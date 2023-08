Horário do jogo do Brasil x Irã basquete masculino no Mundial 2023

A Copa do Mundo de basquete masculino começou e a Seleção Brasileira estreia neste sábado, 26 de agosto, contra o Irã. O confronto começa às 06h45 de Brasília, e é válido pela primeira rodada do grupo G, na Indonesia Arena, em Jacarta. Vem ver onde assistir a estreia do Brasil.

Que horas é o jogo do Brasil basquete masculino no Mundial?

A partida entre Brasil e Irã na Copa do Mundo de basquete masculino será transmitida na ESPN e Star Plus, às 06h45, horário de Brasília, para todo o país ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a estreia da Seleção neste sábado.

Os direitos de transmissão do Mundial de basquete pertencem à ESPN, disponível na televisão paga e também na plataforma de streaming para assinantes.

Horário: 06h45 (de Brasília)

Local: Indonesia Arena, em Jacarta, na Indonésia

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo de basquete

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo de basquete ao lado da Espanha, Irã e Costa do Marfim com sede na Indonésia, em Jacarta. São três rodadas onde os integrantes do mesmo grupo se enfrentam em turno único, em pontos corridos, e os dois melhores na classificação avançam para a segunda fase.

A segunda fase também é disputada no formato de grupos, onde as 16 seleções são divididas em quatro grupos de quatro, enquanto o grupo G e H, com França, Canadá, Letônia e Líbano, unem-se, além de A e B, C e D, E e F. Daí, os dois melhores de cada grupo vão para as quartas de final, semifinal e a final.

A fase eliminatória é sempre jogada em mata-mata e em partida única, onde quem perde está eliminado.

PRIMEIRA RODADA DE BASQUETE

Sábado, 26/08 às 06h45 - Brasil x Irã

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Sábado, 26/08 às 10h30 - Espanha x Costa do Marfim

Onde assistir: Star Plus

SEGUNDA RODADA DE BASQUETE

Segunda-feira, 28/08 às 06h45 - Costa do Marfim x Irã

Onde assistir: Star Plus

Segunda-feira, 28/08 às 10h30 - Brasil x Espanha

Onde assistir: ESPN e Star Plus

TERCEIRA RODADA DE BASQUETE

Quarta-feira, 30/08 às 06h45 - Brasil x Costa do Marfim

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Quarta-feira, 30/08 às 10h30 - Irã x Espanha

Onde assistir: Star Plus

Time do Brasil no Mundial de basquete masculino

A lista do técnico Gustavo de Conti tem 12 atletas para a Copa do Mundo de basquete masculino, incluindo Raulzinho, Marcelo Huertas e Benite. A Seleção Brasileira disputa três rodadas contra Espanha, Irã e Costa do Marim na primeira fase até alcançar a próxima fase.

Nenhum dos jogadores convocados para o Mundial atua no Brasil, a maioria joga em clubes da Espanha, Estados Unidos, Japão e Sérvia.

Confira a lista completa de atletas que vão representar a Seleção Brasileira em agosto no Mundial de basquete.

ARMADORES

Marcelo Huertas (Tenerife-ESP)

Yago Mateus (Estrela Vermelha-SRB)

Raul Neto (Fenerbahçe-TUR)

ALAS/ARMADORES

George de Paula (ULM-ALE)

Vitor Benite (Palencia-ESP)

ALAS

Guilherme Santos (Golden State Warriors-EUA)

Leonardo Meindl (Tokyo-JPN)

ALAS/PIVÔS

Lucas Dias (SESI Franca)

Bruno Caboclo (Venezia-ITA)

Tim Soares (Nagoya-JPN)

PIVÔS

Felipe dos Anjos (Andorra-ESP)

Cristiano Felício (Granada-ESP)

