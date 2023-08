Tabela de jogos do campeonato paulista de vôlei feminino 2023

O pontapé inicial no Campeonato Paulista de vôlei feminino foi dado em 07 de agosto, onde oito clubes disputam a elite do estadual em duas fases, incluindo o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão. Confira a tabela completa de jogos e como funciona o torneio.

Confira a tabela do Campeonato Paulista de vôlei masculino 2023

Como funciona o Campeonato Paulista de vôlei feminino?

O formato de disputa no Campeonato Paulista de vôlei feminino é bem diferente do masculino. A primeira fase é a classificatória, onde os oito clubes estão em um mesmo 'grupo' e jogam entre si por sete rodadas, ou seja, em turno único.

A primeira fase vai de 07 de agosto até 15 de setembro, mas a segunda fase ainda não tem data.

Cada elenco joga uma vez contra os outros rivais, tornando assim as sete rodadas. A vitória por 3:1 ou 3:0 garante três pontos ao time, enquanto o triunfo por 3:2 dá ao elenco vencedor dois pontos e um para o perdedor. Em caso de empate, o tie-break é realizado onde quem conseguir 15 pontos primeiro leva a melhor, mantendo a diferença de dois pontos.

As quatro equipes mais bem colocadas na classificação da primeira fase se classificam para a semifinal e aí as vencedoras vão jogar a final. A segunda fase, ou eliminatória, vão acontecer em dois jogos com a disputa do Golden Set, ou seja, um 'novo jogo' disputado em apenas um jogo para desempatar.

Tabela do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2023

Oito times disputam a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino por sete rodadas, onde enfrentam os outros clubes apenas uma vez. Os quatro melhores vão para a semifinal e aí a final valendo o lugar mais alto do pódio.

PRIMEIRA RODADA:

Segunda-feira, 07/08 – 19h30 – Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Campinas Vôlei - Arena Paulo Skaf

Segunda-feira, 07/08 – 20h – EC Pinheiros 3 x 0 Renasce Sorocaba - EC Pinheiros

Terça-feira, 29/08 – 20h – São Caetano x Barueri Volleyball Club - Ginásio Lauro Gomes

SEGUNDA RODADA:

Sábado, 12/08 – 17h – Renasce Sorocaba 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru - Ginásio Sesi

Terça-feira, 15/08 – 20h – A.A.São Caetano 1 x 3 Campinas Vôlei - Ginásio Lauro Gomes

Terça-feira, 12/09 – 19h – Barueri Volleyball Club x Osasco - Ginásio José Correa

TERCEIRA RODADA:

Sexta-feira, 18/08 – 20h – Campinas Vôlei 3 x 0 Renasce Sorocaba - Arena Campinas Vôlei

Sexta-feira, 18/08 – 20h – EC Pinheiros 3 x 0 Barueri Volleyball Club - EC Pinheiros

Sexta-feira, 18/08 – 20h – Osasco 3 x 0 A.A.São Caetano - Ginásio Prof. Jose Liberatti

QUARTA RODADA:

Quinta-feira, 24/08 – 20h – A.A.São Caetano 0 x 3 EC Pinheiros - Ginásio Lauro Gomes

Sexta-feira, 25/08 – 19h – Barueri Volleyball Club x Sesi Vôlei Bauru - Ginásio José Correa

Sexta-feira, 25/08 – 20h – Osasco x Campinas Vôlei - Ginásio Prof. Jose Liberatti

QUINTA RODADA:

Quinta-feira, 31/08 – 20h – EC Pinheiros x Osasco - EC Pinheiros

Sexta-feira, 01/09 – 16h – Sesi Vôlei Bauru x A.A.São Caetano - Arena Paulo Skaf

Sexta-feira, 01/09 – 19h – Renasce Sorocaba x Barueri Volleyball Club - Sesi

SEXTA RODADA:

Quinta-feira, 07/09 – 20h – A.A.São Caetano x Renasce Sorocaba - Ginásio Lauro Gomes

Sexta-feira, 08/09 – 20h – EC Pinheiros x Campinas Vôlei - EC Pinheiros

Sexta-feira, 08/09 – 20h – Osasco x Sesi Vôlei Bauru - Ginásio Prof. Jose Liberatti

SÉTIMA RODADA:

Sexta-feira, 15/09 – 19h – Renasce Sorocaba x Osasco - Sesi

Sexta-feira, 15/09 – 20h – Vôlei Bauru x EC Pinheiros - Arena Paulo Skaf

Sexta-feira, 15/09 – 20h – Campinas Vôlei x Barueri Volleyball Club - Arena Campinas Vôlei

Principais jogadoras do Paulista feminino de vôlei

O Campeonato Paulista de vôlei feminino reúne grandes nomes da modalidade como Maiara Basso, 27 anos, medalha de ouro no Sul-Americano deste ano com a Seleção Brasileira e jogadora do Sesi Vôlei Bauru, presente também na Liga das Nações.

O clube do interior paulista também possui a ponteira Aline Mossman, 28 anos, com passagens por Chapecoense, Maringá e São Caetano. Outros reforços são a oposta Fran Richter, de 27 anos, com passagens pelo Maringá, e Milena, ponteira de 26 anos, ex-jogadora do Flamengo, Pinheiros, Paraná e Clube Curitibano.

O Pinheiros é um dos mais renomados clubes de vôlei do Brasil. Disputando o Campeonato Paulista, tem como destaque a venezuelana Nelmaira Valdez, ponteira de 31 anos, além da central Mara Leão, de 32 anos, com passagens pela Seleção Brasileira.

O Osasco também tem grandes estrelas como a ponteira Tiffany, 38 anos, a primeira transexual a disputar um jogo da Superliga, a líbero Camila Brait, 34 anos, medalha de prata com a Seleção Brasileira em Tóquio. Estão também no time a levantadora Kenya, 23 anos, e a oposta Lorenne, de 27 anos.

Quem é o atual campeão paulista?

O Sesi Vôlei Bauru conquistou o bicampeonato no Campeonato Paulista na temporada passada ao derrotar o Pinheiros na final, mantendo a sua posição na lista dos maiores campeões do torneio estadual.

O time do interior paulista não é o maior campeão, o título pertence ao Osasco com 16 taças, seguido do Paulistano com sete. Veja a seguir a lista completa de todos os vencedores do torneio estadual.

1) Osasco - 16 títulos

2) CA Paulistano - 7 títulos

3) Pinheiros - 6 títulos

4) ADC BCN - 4 títulos

5) Sadia EC - 3 títulos

6) ADC Pirelli - 2 títulos

7) Sesi/Vôlei Bauru - 2 títulos

8) CA Sorocaba - 2 títulos

9) São Caetano - 1 título

10) EC Santo André - 1 título

11) Guarani FC - 1 título

12) São Bernardo TC - 1 título

13) Araçatuba - 1 título

14) Barueru - 1 título

15) SER Ribeirão Preto - 1 título

16) Aché Clube - 1 título

17) UEC Jundiaí - 1 título

