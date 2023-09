Horário do jogo da Bia Haddad x Leylah Fernandez ao vivo - 12/09

Após a eliminação dramática no US Open, a brasileira Bia Haddad estreia na primeira rodada do WTA 500 de San Diego contra a canadense Leylah Fernandez nesta terça-feira, 12 de setembro, nos Estados Unidos. O jogo da Bia Haddad hoke começa às 22h45 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Como assistir ao jogo da Bia Haddad hoje?\

Quem é assinante Star Plus pode assistir o jogo da Bia Haddad contra Leylah Fernandez em qualquer lugar do Brasil. A narração é de Maurício Bonato com comentários da ex-tenista Teliana Pereira, vencedora de dois títulos de simples no circuito WTA.

O jogo da Bia Haddad está marcado para começar às 22h45, horário de Brasília, mas é provável que o início da partida atrase alguns minutos.

Bia Haddad, 20ª no ranking, caiu na segunda rodada do US Open enquanto Leylah Fernandez, 74º no ranking, foi eliminada na primeira fase do Grand Slam para a russa Ekaterina Alexandrova. O duelo entre a canadenses e a brasileira promete ser equilibrado já que vale vaga para as oitavas de final do Aberto de San Diego.

Horário: 22h45 (de Brasília)

Local: San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos

Onde assistir jogo da Bia Haddad hoje: Star Plus

O que é o WTA 500 de San Diego?

O Aberto de San Diego, ou Cymbiotika San Diego Open, nos Estados Unidos, é um torneio de tênis profissional feminino realizado todos os anos entre setembro e outubro. Os jogos são disputados em quadra dura ao ar livre, no Barnes Tennis Center, com 32 jogadoras no simples feminino e um campo de 16 equipes nas duplas.

As tenistas disputam o qualificatório para integrar a primeira rodada do Aberto de San Diego, juntando-se as melhores do Ranking. Já as cabeças de chave vão direto para as oitavas de final, sendo Ons Jabeur, Caroline Garcia, Maria Sakkari e Barbora Krejcikova.

Em partida única, as vencedoras avançam para as oitavas de final, depois quartas de final, semifinal e a final, marcada para sábado, 16 de setembro, com horário a definir.

Assim como outros torneios de tênis, cada vez que o tenista avança uma nova fase ele fatura uma premiação em dinheiro maior. O campeão ganha 470 pontos no ranking e US$120,150 dólares (R$ 595 mil), enquanto o segundo colocado leva 74 mil dólares.

Primeira rodada: 1 ponto/$ 8.310 (R$ 41 mil)

Oitavas de final: 55 pontos/US$ 11.500 (R$ 56 mil)

Quartas de final: 100 pontos/US$ 21.075 (R$ 104 mil)

Semifinal: 185 pontos/$ 43.323 (R$ 214 mil)

Final: 305 pontos/$74.161 (R$ 367 mil)

Campeão: 470 pontos/$ 120.150 (R$ 595 mil)

Como foi a participação de Bia Haddad no US Open?

Bia Haddad estreou no US Open, o último Grand Slam da temporada do tênis, com vitória por 2 sets a 1 contra a americana Sloane Stephens, na primeira rodada, em Nova York. Porém, a brasileira perdeu para Taylor Townsend na segunda rodada por 2 sets a 0, despedindo-se da competição.

Nas duplas femininas, Bia e Victoria Azarenka foram eliminadas na segunda rodada para as alemãs Vera Zvonareva e Laura Siegemund.

Mesmo com a eliminação precoce, a brasileira de 27 anos fez uma temporada excepcional. Não participou do Australian Open, mas em Roland Garros chegou até a semifinal pela primeira vez na carreira, derrotada por Iga Swiątek, número um do mundo. Passou por Tatjana Maria, Diana Shnaider, Ekaterina Alexandrova, Sara Sorribes e Ons Jabeur.

Em Wimbledon, Bia foi até as oitavas de final, onde perdeu para Elena Rybakina.

